В Киеве возвращают свет, а на Чернигове действуют три очереди обесточиваний: какая ситуация в других регионах

Энергетики восстановили часть оборудования, поврежденного во время ночной атаки, благодаря чему потребителей на Левобережье Киева подключают постепенно. В то же время в ряде регионов Украины продолжаются вынужденные отключения электроэнергии.

По данным официального телеграм-канала Национальной энергетической компании "Укрэнерго", ограничения подачи электроэнергии действуют в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в Запорожской области для промышленных потребителей.

На Черниговщине применяются три очереди обесточиваний одновременно из-за последствий предыдущих атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" сообщают, что работы по ликвидации последствий ночной ракетно-дроновой атаки продолжаются во всех пострадавших регионах.

Компания призывает потребителей использовать электроэнергию экономно, если она сейчас доступна.

В частности, энергетики уже восстановили электроснабжение почти для 700 тысяч киевлян. Министр энергетики Светлана Гринчук в эфире Национального марафона сообщила, что несмотря на сложную ситуацию из-за массированных ракетных ударов, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в усиленном режиме.

По ее словам, в Киеве с утра восстановлено электроснабжение более 678 тысячам потребителей. Министерство и соответствующие службы работают в постоянном режиме координации, чтобы стабилизировать энергосистему и как можно быстрее вернуть свет во все дома.

Напомним, что в ночь на 10 октября Киев подвергся масштабному обстрелу: россияне массово запускали "Шахеды" и баллистические ракеты. В результате атак на левом берегу столицы произошло массовое обесточивание, зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Также Фокус писал, что Киевский городской голова Виталий Кличко призвал жителей подготовиться к возможным новым атакам, в частности создать запасы воды и продуктов, иметь аптечки, заряженные автономные устройства и теплые вещи.