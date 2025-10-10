У Києві повертають світло, а на Чернігівщині діють три черги знеструмлень: яка ситуація в інших регіонах

Енергетики відновили частину обладнання, пошкодженого під час нічної атаки, завдяки чому споживачів на Лівобережжі Києва підключають поступово. Водночас у низці регіонів України продовжуються вимушені відключення електроенергії.

За даними офіційного телеграм-каналу Національної енергетичної компанії "Укренерго", обмеження подачі електроенергії діють у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також у Запорізькій області для промислових споживачів.

Публікація "Укренерго" в Telegram Фото: Скриншот

На Чернігівщині застосовуються три черги знеструмлень одночасно через наслідки попередніх атак на енергооб’єкти. У "Укренерго" повідомляють, що роботи з ліквідації наслідків нічної ракетно-дронової атаки тривають у всіх постраждалих регіонах.

Компанія закликає споживачів використовувати електроенергію ощадливо, якщо вона наразі доступна.

Зокрема, енергетики вже відновили електропостачання майже для 700 тисяч киян. Міністр енергетики Світлана Гринчук в ефірі Національного марафону повідомила, що попри складну ситуацію через масовані ракетні удари, роботи з відновлення електропостачання тривають у посиленому режимі.

За її словами, у Києві від ранку відновлено електропостачання понад 678 тисячам споживачів. Міністерство та відповідні служби працюють у постійному режимі координації, щоб стабілізувати енергосистему та якнайшвидше повернути світло у всі домівки.

Нагадаємо, що у ніч на 10 жовтня Київ зазнав масштабного обстрілу: росіяни масово запускали "Шахеди" та балістичні ракети. Внаслідок атак на лівому березі столиці відбулося масове знеструмлення, зафіксовані руйнування та постраждалі.

Також Фокус писав, що Київський міський голова Віталій Кличко закликав мешканців підготуватися до можливих нових атак, зокрема створити запаси води та продуктів, мати аптечки, заряджені автономні пристрої та теплі речі.