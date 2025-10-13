На украинском IT-рынке — рекорд вакансий с начала войны: кого ищут чаще всего

На украинском IT-рынке зафиксирован аномальный рост активности. После продолжительного спада, вызванного полномасштабным вторжением, в третьем квартале 2025 года количество новых вакансий достигло наивысшего показателя с 2022 года.

С июля по сентябрь количество предложений работы в IT выросло на 12% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные исследования DOU.ua.

Июль стал рекордным месяцем – 7210 вакансий, а в сентябре показатель почти не изменился – 7194. Наибольший рост спроса наблюдается среди аналитиков, дата-инженеров, HR, сапорт-специалистов и продакт-менеджеров.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в сфере IT для армии. За квартал опубликована 291 вакансия, что на 147% больше, чем в мае-июне. Активно растет спрос также в направлениях Marketing (+271 вакансия), Front End (+138), Hardware (+127) и Project Management (+119).

В сентябре количество вакансий для аналитиков достигло 446 – почти на довоенном уровне. Существенно увеличилось количество предложений в сфере Embedded (98) и Hardware (149). На довоенные показатели также вышли MilTech (577), HR (348), Support (225), Product Management (203) и Data Engineering (118).

Рынок демонстрирует интерес не только к опытным специалистам. Спрос на сеньоров с опытом более пяти лет вырос до 1325 вакансий, даже превысив показатели января 2022 года. В то же время, количество вакансий для новичков поднялось на 40% — теперь их более 200 ежемесячно.

Несмотря на это, конкуренция остается высокой: в среднем на одну вакансию приходится 24 отзыва, в то время как в сентябре 2022 года их было 18. Больше всего претендентов подаются на Front-end — более 85 отзывов на одну позицию. Впервые Java-разработчики обошли тестировщиков (QA) по количеству отзывов – 62,3 против 62,1. В то же время, интерес к вакансиям HR несколько возрос (с 25 до 30 отзывов), а к Unity — наоборот, снизился.

