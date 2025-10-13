На українському IT-ринку — рекорд вакансій з початку війни: кого шукають найчастіше

На українському IT-ринку зафіксовано аномальне зростання активності. Після тривалого спаду, спричиненого повномасштабним вторгненням, у третьому кварталі 2025 року кількість нових вакансій досягла найвищого показника з 2022 року.

Related video

З липня по вересень кількість пропозицій роботи в IT зросла на 12% порівняно з попереднім кварталом. Про це свідчать дані дослідження DOU.ua.

Липень став рекордним місяцем — 7210 вакансій, а у вересні показник майже не змінився — 7194. Найбільше зростання попиту спостерігається серед аналітиків, дата-інженерів, HR, сапорт-фахівців і продакт-менеджерів.

Абсолютний рекорд було зафіксовано у сфері IT для армії. За квартал опубліковано 291 вакансію, що на 147% більше, ніж у травні-червні. Активно зростає попит також у напрямках Marketing (+271 вакансія), Front End (+138), Hardware (+127) і Project Management (+119).

У вересні кількість вакансій для аналітиків сягнула 446 — майже на довоєнному рівні. Суттєво збільшилася кількість пропозицій у сфері Embedded (98) і Hardware (149). На довоєнні показники також вийшли MilTech (577), HR (348), Support (225), Product Management (203) і Data Engineering (118).

Ринок демонструє інтерес не тільки до досвідчених фахівців. Попит на сеньйорів із досвідом понад п'ять років зріс до 1325 вакансій, навіть перевищивши показники січня 2022 року. Водночас кількість вакансій для новачків піднялася на 40% — тепер їх понад 200 щомісяця.

Незважаючи на це, конкуренція залишається високою: у середньому на одну вакансію припадає 24 відкликання, тоді як у вересні 2022 року їх було 18. Найбільше претендентів подають на Front-end — понад 85 відкликань на одну позицію. Уперше Java-розробники обійшли тестувальників (QA) за кількістю відгуків — 62,3 проти 62,1. Водночас інтерес до вакансій HR дещо зріс (з 25 до 30 відгуків), а до Unity — навпаки, знизився.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні піднімуть виплати прийомним батькам і батькам-вихователям. У Мінсоцполітики наголосили, що головне їхнє завдання — щоб кожна дитина в Україні росла в сім'ї, а не в інтернаті.

За даними ЗМІ, "Укренерго" пропонує підняти тарифи на передачу електроенергії у 2026 році. Запропонований тариф перевищує нинішній показник на 20%.