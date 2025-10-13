Азербайджанцы, узбеки и россияне: иностранцы стали все чаще инвестировать в бизнес в Украине

В Украине растет интерес иностранных граждан к предпринимательству. Только за 2025 год они зарегистрировали более 1,6 тысячи физических лиц-предпринимателей.

Наибольшую активность проявляют выходцы из Азербайджана и Узбекистана, которые чаще всего работают в сферах торговли, общественного питания и IT. Больше всего иностранных бизнесов сосредоточено в Киеве и Одесской области. Об этом сообщает портал "Опендатабот".

Доля иностранных предпринимателей составляет 0,7% от общего количества новых ФЛП в стране. Однако по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился почти на 10%. При этом 1 158 иностранцев за тот же период прекратили свою деятельность, а чистый прирост составил 490 новых предприятий нерезидентов.

Иностранцы активно открывают бизнес в Украине

Лидерами по числу зарегистрированных ФЛП стали граждане Азербайджана (229), России (222), Узбекистана (160), Молдовы (125) и Армении (95). Примечательно, что именно эти же страны возглавляют и антирейтинг по числу закрытых бизнесов. Больше всего предприятий прекратили деятельность россияне, за ними следуют азербайджанцы и молдавские граждане.

Каждый третий иностранный предприниматель выбирает для старта бизнеса Киев, где зарегистрировано 544 новых ФЛП. Далее идут Одесская область, Киевская, Харьковская и Львовская. В то же время меньше всего иностранных предпринимателей работает в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях.

Иностранцы активно открывают бизнес в Украине

Основными направлениями для иностранного бизнеса остаются розничная торговля, общественное питание и IT-сфера. На розничную торговлю приходится практически треть всех новых регистраций, на общепит — 14%, а на программирование и информационные сервисы — около 10%. При этом именно эти сферы чаще всего фигурируют и среди закрытых бизнесов.

Среди иностранных предпринимателей преобладают мужчины – 69%, тогда как женщин всего 31%. Однако женщины демонстрируют большую стойкость: рекордсменкой стала гражданка России, бизнес которой просуществовал 30 лет. В среднем же ФЛП иностранцев работает 3,1 года – дольше, чем у украинских предпринимателей. Эксперты отмечают, что иностранцы с видом на жительство и налоговым номером могут вести бизнес в Украине на тех же правах, что и граждане страны.

