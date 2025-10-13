Азербайджанці, узбеки та росіяни: іноземці стали все частіше інвестувати в бізнес в Україні

В Україні зростає інтерес іноземних громадян до підприємництва. Лише за 2025 рік вони зареєстрували понад 1,6 тисячі фізичних осіб-підприємців.

Найбільшу активність проявляють вихідці з Азербайджану та Узбекистану, які найчастіше працюють у сферах торгівлі, громадського харчування та IT. Найбільше іноземних бізнесів зосереджено в Києві та Одеській області. Про це повідомляє портал "Опендатабот".

Частка іноземних підприємців становить 0,7% від загальної кількості нових ФОПів у країні. Однак порівняно з минулим роком цей показник знизився майже на 10%. При цьому 1 158 іноземців за той самий період припинили свою діяльність, а чистий приріст становив 490 нових підприємств нерезидентів.

Лідерами за кількістю зареєстрованих ФОП стали громадяни Азербайджану (229), Росії (222), Узбекистану (160), Молдови (125) і Вірменії (95). Примітно, що саме ці ж країни очолюють і антирейтинг за кількістю закритих бізнесів. Найбільше підприємств припинили діяльність росіяни, за ними йдуть азербайджанці та молдовські громадяни.

Кожен третій іноземний підприємець обирає для старту бізнесу Київ, де зареєстровано 544 нових ФОП. Далі йдуть Одеська область, Київська, Харківська та Львівська. Водночас найменше іноземних підприємців працює у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій та Херсонській областях.

Основними напрямками для іноземного бізнесу залишаються роздрібна торгівля, громадське харчування та IT-сфера. На роздрібну торгівлю припадає практично третина всіх нових реєстрацій, на громадське харчування — 14%, а на програмування та інформаційні сервіси — близько 10%. При цьому саме ці сфери найчастіше фігурують і серед закритих бізнесів.

Серед іноземних підприємців переважають чоловіки — 69%, тоді як жінок лише 31%. Однак жінки демонструють більшу стійкість: рекордсменкою стала громадянка Росії, бізнес якої проіснував 30 років. У середньому ж ФОП іноземців працює 3,1 року — довше, ніж в українських підприємців. Експерти зазначають, що іноземці з посвідкою на проживання та податковим номером можуть вести бізнес в Україні на тих самих правах, що й громадяни країни.

