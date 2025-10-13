Без жилья и достойной работы: британцы бьют тревогу из-за плохой поддержки украинцев, — СМИ

Иностранцы, принявшие украинских беженцев, все чаще выражают недовольство поддержкой со стороны британского Министерства внутренних дел.

По их словам, тысячи украинцев до сих пор живут в неопределенности более трех лет после начала войны, сталкиваясь с бесконечной бюрократией и трудностями в получении виз и жилья. Об этом сообщает издание Yahoo.

Джульет Гровер, дочь еврейского беженца, спасшегося от нацистов, присоединилась к правительственной программе "Homes for Ukraine" сразу после ее запуска в феврале 2022 года. Она искренне верила, что Великобритания станет безопасным убежищем для людей, спасавшихся от войны, однако уже через несколько недель столкнулась с серьезными проблемами.

"Первыми приехали женщина с двумя маленькими детьми. Их визы обрабатывали четыре месяца, а виза сына вообще исчезла без следа", – рассказала Гровер изданию The Independent.

Ей пришлось лично ехать из Уэльса в Шеффилд, чтобы найти кого-то в Министерстве внутренних дел, но даже тогда ей отказали во въезде в здание.

Среди подопечных Джульет — Лена из Днепра, которая бежала с детьми, прихватив только рюкзак. В Украине она работала в банке, а в Британии вынуждена зарабатывать уборкой. Ее муж, инженер по специальности, теперь трудится в супермаркете Lidl.

"Они сильные люди, но система не дает им шансов. Они хотят работать, интегрироваться, но сталкиваются со стеной бюрократии", – говорит Гровер.

Одна из главных проблем беженцев – отсутствие переведенных материалов и языковой поддержки. Большинство официальных документов и инструкций доступны только на английском языке, что особенно затрудняет жизнь пожилым людям и тем, кто не владеет языком. "Мои подопечные не могут даже объяснить свои потребности в государственных службах", – делится Джульет.

В Великобритании сегодня проживает около 300 тысяч украинцев, большинство из которых имеют временные визы. Правительство разрешило продлить разрешение на пребывание еще на 24 месяца, но подача заявки в течение 28 дней при рассмотрении до восьми недель создает новые трудности.

Люк Пайпер, руководитель иммиграционного отдела Центра прав работников, отмечает: "Мы получаем сотни обращений от украинцев, которые не знают, имеют ли они право оставаться. Это порождает панику и неопределенность".

Не менее серьезной остается проблема с жильем. Украинцам трудно найти аренду без депозита или британского гаранта, а владельцы часто не хотят работать с арендаторами, не владеющими языком. Многие вынуждены полагаться на помощь хостов, у которых не всегда есть возможность сопровождать их во всех бюрократических процедурах.

