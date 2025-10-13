Без житла і гідної роботи: британці б'ють на сполох через погану підтримку українців, — ЗМІ

Іноземці, які прийняли українських біженців, дедалі частіше висловлюють невдоволення підтримкою з боку британського Міністерства внутрішніх справ.

Related video

За їхніми словами, тисячі українців досі живуть у невизначеності понад три роки після початку війни, стикаючись із нескінченною бюрократією та труднощами в отриманні віз і житла. Про це повідомляє видання Yahoo.

Джульєт Гровер, донька єврейського біженця, який врятувався від нацистів, долучилася до урядової програми "Homes for Ukraine" одразу після її запуску в лютому 2022 року. Вона щиро вірила, що Велика Британія стане безпечним прихистком для людей, які рятувалися від війни, проте вже за кілька тижнів зіткнулася з серйозними проблемами.

"Першими приїхали жінка з двома маленькими дітьми. Їхні візи обробляли чотири місяці, а віза сина взагалі зникла без сліду", — розповіла Гровер виданню The Independent.

Їй довелося особисто їхати з Уельсу до Шеффілда, щоб знайти когось у Міністерстві внутрішніх справ, але навіть тоді їй відмовили у в'їзді в будівлю.

Серед підопічних Джульєт — Олена з Дніпра, яка тікала з дітьми, прихопивши лише рюкзак. В Україні вона працювала в банку, а в Британії змушена заробляти прибиранням. Її чоловік, інженер за фахом, тепер працює в супермаркеті Lidl.

"Вони сильні люди, але система не дає їм шансів. Вони хочуть працювати, інтегруватися, але стикаються зі стіною бюрократії", — каже Гровер.

Одна з головних проблем біженців — відсутність перекладених матеріалів і мовної підтримки. Більшість офіційних документів та інструкцій доступні тільки англійською мовою, що особливо ускладнює життя літнім людям і тим, хто не володіє мовою. "Мої підопічні не можуть навіть пояснити свої потреби в державних службах", — ділиться Джульєт.

У Великій Британії сьогодні проживає близько 300 тисяч українців, більшість з яких мають тимчасові візи. Уряд дозволив продовжити дозвіл на перебування ще на 24 місяці, але подання заявки протягом 28 днів за розгляду до восьми тижнів створює нові труднощі.

Люк Пайпер, керівник імміграційного відділу Центру прав працівників, зазначає: "Ми отримуємо сотні звернень від українців, які не знають, чи мають вони право залишатися. Це породжує паніку та невизначеність".

Не менш серйозною залишається проблема з житлом. Українцям важко знайти оренду без депозиту або британського гаранта, а власники часто не хочуть працювати з орендарями, які не володіють мовою. Багато хто змушений покладатися на допомогу хостів, у яких не завжди є можливість супроводжувати їх у всіх бюрократичних процедурах.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

7 жовтня Фокус із посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.