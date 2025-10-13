РФ может ежегодно терять $80 млрд: Запад усиливает нефтяное давление на Кремль, — Reuters

Страны "Большой семерки" объявили о намерении максимально усилить давление на экспорт российской нефти. Такой шаг может сократить доходы Москвы на 80 миллиардов долларов в год и нанести серьезный удар по военной экономике Кремля.

Ограничение экспорта нефти будет малоэффективным, если другие производители не восполнят дефицит на рынке. В противном случае снижение поставок приведет к росту мировых цен на нефть, что ударит по западным экономикам, а доходы Москвы могут даже не пострадать: более высокие цены компенсируют потерю объемов. Об этом сообщает издание Reuters.

В связи с этим страны G7 планируют убедить другие нефтедобывающие государства, особенно страны Персидскоо залива, увеличить добычу нефти, а также договориться с ключевыми покупателями российской нефти, включая Индию, сократить закупки у Москвы.

Отправной точкой станет сотрудничество с Эр-Риядом и Абу-Даби. По данным Международного энергетического агентства, Саудовская Аравия способна увеличить добычу на 2,43 миллиона баррелей в сутки, а ОАЭ — на 0,85 миллиона. При этом эксперты предупреждают: резкое увеличение предложения может снизить мировые цены на нефть, и страны Персидского залива рискуют потерять больше, чем выиграть. Поэтому G7 необходимо показать им, что цена на нефть не обвалится, убрав с рынка аналогичный объем российской нефти.

Кроме того, западные страны рассчитывают на "сделку между Индией и Турцией". Китай, несмотря на то что является крупнейшим покупателем российской нефти, вряд ли станет менять свои закупки, учитывая тесные отношения с Москвой. А вот Индия и Турция представляют более перспективное направление.

По данным украинского института KSE, в последние месяцы Индия импортировала из России около 1,9 миллиона баррелей в сутки, Турция — 0,9 миллиона. Страны G7 намерены показать этим государствам, что они могут получить прибыль, покупая меньше у России и больше у Персидского залива, предлагая при этом выгодные скидки.

