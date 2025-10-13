РФ може щорічно втрачати $80 млрд: Захід посилює нафтовий тиск на Кремль, — Reuters

Країни "Великої сімки" оголосили про намір максимально посилити тиск на експорт російської нафти. Такий крок може скоротити доходи Москви на 80 мільярдів доларів на рік і завдати серйозного удару по військовій економіці Кремля.

Обмеження експорту нафти буде малоефективним, якщо інші виробники не заповнять дефіцит на ринку. В іншому разі зниження поставок призведе до зростання світових цін на нафту, що вдарить по західних економіках, а доходи Москви можуть навіть не постраждати: вищі ціни компенсують втрату обсягів. Про це повідомляє видання Reuters.

У зв'язку з цим країни G7 планують переконати інші нафтовидобувні держави, особливо країни Перської затоки, збільшити видобуток нафти, а також домовитися з ключовими покупцями російської нафти, включно з Індією, скоротити закупівлі у Москви.

Відправною точкою стане співпраця з Ер-Ріядом і Абу-Дабі. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Саудівська Аравія здатна збільшити видобуток на 2,43 мільйона барелів на добу, а ОАЕ — на 0,85 мільйона. При цьому експерти попереджають: різке збільшення пропозиції може знизити світові ціни на нафту, і країни Перської затоки ризикують втратити більше, ніж виграти. Тому G7 необхідно показати їм, що ціна на нафту не обвалиться, прибравши з ринку аналогічний обсяг російської нафти.

Крім того, західні країни розраховують на "угоду між Індією і Туреччиною". Китай, попри те, що є найбільшим покупцем російської нафти, навряд чи стане змінювати свої закупівлі, з огляду на тісні відносини з Москвою. А ось Індія і Туреччина представляють більш перспективний напрямок.

За даними українського інституту KSE, останніми місяцями Індія імпортувала з Росії близько 1,9 мільйона барелів на добу, Туреччина — 0,9 мільйона. Країни G7 мають намір показати цим державам, що вони можуть отримати прибуток, купуючи менше у Росії і більше у Перської затоки, пропонуючи при цьому вигідні знижки.

