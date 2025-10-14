Популярный продукт украинской национальной кухни импортируют из Европы: как так вышло

Украина заметно нарастила импорт свинины — как охлажденной, так и мороженой. В сентябре 2025 года в страну было ввезено более 6 тысяч тонн продукции, что на 31% больше, чем месяцем ранее.

Этот показатель стал рекордным с января 2022 года. Основные поставки поступают из стран Европейского Союза. Об этом сообщили в ассоциации "Свиноводы Украины".

Рост импорта связан сразу с несколькими факторами. Главная причина — высокие цены украинских производителей, вызванные сокращением поголовья свиней в стране. Из-за этого стоимость отечественной свинины уже долгое время остается стабильно высокой.

Кроме того, эксперты отмечают снижение внутреннего предложения. По их словам, в 2025 году внешние поставки заметно оживились: этому способствовали и высокие внутренние цены, и исчерпание квот на беспошлинный импорт свинины из ЕС.

По данным ассоциации, с января по сентябрь 2025 года Украина импортировала 20,8 тысячи тонн свинины на общую сумму 53,2 миллиона долларов. Из них лишь 142 тонны прибыли из Канады, тогда как основной объем поставок пришелся на страны Европейского Союза.

