Популярний продукт української національної кухні імпортують з Європи: як так вийшло

Україна помітно наростила імпорт свинини — як охолодженої, так і мороженої. У вересні 2025 року в країну було ввезено понад 6 тисяч тонн продукції, що на 31% більше, ніж місяцем раніше.

Цей показник став рекордним із січня 2022 року. Основні постачання надходять із країн Європейського Союзу. Про це повідомили в асоціації "Свинарі України".

Зростання імпорту пов'язане одразу з кількома чинниками. Головна причина — високі ціни українських виробників, спричинені скороченням поголів'я свиней у країні. Через це вартість вітчизняної свинини вже довгий час залишається стабільно високою.

Крім того, експерти зауважують зниження внутрішньої пропозиції. За їхніми словами, 2025 року зовнішні постачання помітно пожвавилися: цьому сприяли і високі внутрішні ціни, і вичерпання квот на безмитний імпорт свинини з ЄС.

За даними асоціації, із січня по вересень 2025 року Україна імпортувала 20,8 тисячі тонн свинини на загальну суму 53,2 мільйона доларів. З них лише 142 тонни прибули з Канади, тоді як основний обсяг постачань припав на країни Європейського Союзу.

