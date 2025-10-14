Беженцы назвали условия возвращения в Украину: границы 91 года и вступление в НАТО

Многие украинцы, которые были вынуждены покинуть страну после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, выражают желание вернуться на родину. Однако на их решение влияет сразу несколько факторов, которые пока не позволяют осуществить возвращение.

Готовность вернуться домой во многом зависит от политической и военной ситуации в Украине. Об этом стало известно по результатам опроса Института ifo.

Почти половина респондентов заявили, что вернутся, если страна восстановит границы 1991 года, вступит в НАТО и получит перспективу членства в Европейском Союзе.

Эксперты выделили три ключевых условия для возвращения беженцев: завершение войны, наличие надежных гарантий безопасности и внедрение политических реформ. Кроме того, большинство опрошенных считают важными улучшение ситуации на рынке труда и борьбу с коррупцией, хотя экономические факторы играют менее значимую роль.

"Суверенитет над всей территорией страны и надежные гарантии безопасности являются основными условиями для возвращения украинских беженцев", — отметила исследовательница Института ifo Ивонн Гисинг.

Исследование показало, что вероятность возвращения беженцев существенно возрастает при определенных условиях. Так, восстановление границ 1991 года увеличивает шансы на возвращение на 10,8%, а членство в НАТО в сочетании с гарантиями безопасности — на 7,1%. Частичное освобождение оккупированных территорий повышает вероятность возвращения на 6,8%.

Интересно, что состояние рынка труда в Украине оказалось менее важным: только 4,1% респондентов считают его ключевым фактором для возвращения. Перспектива вступления Украины в ЕС и усилия по снижению коррупции также рассматриваются как дополнительные стимулы для репатриации, каждый из которых может повысить вероятность возвращения на 3%.

