Біженці назвали умови повернення в Україну: кордони 91 року і вступ до НАТО

Багато українців, які були змушені покинути країну після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року, висловлюють бажання повернутися на батьківщину. Однак на їхнє рішення впливає одразу кілька чинників, які поки що не дозволяють здійснити повернення.

Готовність повернутися додому багато в чому залежить від політичної та військової ситуації в Україні. Про це стало відомо за результатами опитування Інституту ifo.

Майже половина респондентів заявили, що повернуться, якщо країна відновить кордони 1991 року, вступить до НАТО і отримає перспективу членства в Європейському Союзі.

Експерти виокремили три ключові умови для повернення біженців: завершення війни, наявність надійних гарантій безпеки та впровадження політичних реформ. Крім того, більшість опитаних вважають важливими поліпшення ситуації на ринку праці та боротьбу з корупцією, хоча економічні чинники відіграють менш значущу роль.

"Суверенітет над усією територією країни та надійні гарантії безпеки є основними умовами для повернення українських біженців", — зазначила дослідниця Інституту ifo Івонн Гісінг.

Дослідження показало, що ймовірність повернення біженців істотно зростає за певних умов. Так, відновлення кордонів 1991 року збільшує шанси на повернення на 10,8%, а членство в НАТО в поєднанні з гарантіями безпеки — на 7,1%. Часткове звільнення окупованих територій підвищує ймовірність повернення на 6,8%.

Цікаво, що стан ринку праці в Україні виявився менш важливим: лише 4,1% респондентів вважають його ключовим фактором для повернення. Перспектива вступу України до ЄС та зусилля зі зниження корупції також розглядаються як додаткові стимули для репатріації, кожен з яких може підвищити ймовірність повернення на 3%.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

7 жовтня Фокус із посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.