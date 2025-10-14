Как изменились цены на сезонные овощи в Украине: дешевеют только три продукта

Украинский овощной рынок продолжает активно меняться: на прошлой неделе аналитики зафиксировали разнонаправленную динамику цен.

Самая яркая тенденция – удешевление части овощей "борщового набора" и одновременное удорожание тепличной продукции. Об этом сообщили эксперты торговой платформы EastFruit Trade Platform.

Белокочанная капуста продолжает снижаться в цене, сохраняя лидерство среди наиболее продаваемых товаров. Этому способствует рост предложения на рынке – фермеры активно реализуют урожай, что приводит к конкуренции между продавцами. Также дешевеют картофель и морковь, ныне стабильно высокие объемы продаж.

Из-за существенного сокращения предложения помидоров производители воспользовались случаем и повысили отпускные цены. В то же время, огурцы дорожают уже четвертую неделю подряд — рост стоимости объясняется сезонным спадом урожайности и повышенным спросом на внутреннем рынке.

Сладкий перец также стал стоить больше, чем большинство видов зелени. В частности, повысились цены на укроп, петрушку и салат, тогда как зеленый лук остался в предыдущем ценовом диапазоне. Выросла также стоимость кабачков и чеснока.

В отличие от тепличных культур, баклажаны подешевели. Снижение цены зафиксировано и на пекинскую капусту, в то время как брокколи, напротив, стала дороже. В категории цветной капусты диапазон цен значительно расширился из-за разницы в качестве и регионах снабжения.

В общем, украинский овощной рынок демонстрирует классическую для осени картину — сезонные овощи постепенно дешевеют, тогда как тепличная продукция наоборот дорожает из-за уменьшения урожайности и повышения энергетических затрат в производстве.

Напомним, что в Госстате сообщили, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.