Як змінилися ціни на сезонні овочі в Україні: дешевшають лише три продукти

Український овочевий ринок продовжує активно змінюватися: минулого тижня аналітики зафіксували різноспрямовану динаміку цін.

Найяскравіша тенденція — здешевлення частини овочів "борщового набору" і одночасне подорожчання тепличної продукції. Про це повідомили експерти торгової платформи EastFruit Trade Platform.

Білокачанна капуста продовжує знижуватися в ціні, зберігаючи лідерство серед найбільш продаваних товарів. Цьому сприяє зростання пропозиції на ринку — фермери активно реалізують урожай, що призводить до конкуренції між продавцями. Також дешевшають картопля та морква, які нині мають стабільно високі обсяги продажів.

Через суттєве скорочення пропозиції помідорів виробники скористалися нагодою і підвищили відпускні ціни. Водночас огірки дорожчають уже четвертий тиждень поспіль — зростання вартості пояснюється сезонним спадом врожайності та підвищеним попитом на внутрішньому ринку.

Солодкий перець також став коштувати більше, ніж більшість видів зелені. Зокрема, підвищилися ціни на кріп, петрушку та салат, тоді як зелена цибуля залишилася в попередньому ціновому діапазоні. Зросла також вартість кабачків і часнику.

На відміну від тепличних культур, баклажани подешевшали. Зниження ціни зафіксовано і на пекінську капусту, тоді як броколі, навпаки, стала дорожчою. У категорії цвітної капусти діапазон цін значно розширився через різницю в якості та регіонах постачання.

Загалом український овочевий ринок демонструє класичну для осені картину — сезонні овочі поступово дешевшають, тоді як теплична продукція навпаки дорожчає через зменшення врожайності та підвищення енергетичних витрат у виробництві.

Нагадаємо, що в Держстаті повідомили, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що становлять основу щоденного раціону.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.