В Украине резко выросла аренда жилья: в каких регионах цена самая высокая

Арендный рынок Украины продолжает показывать рекордные показатели — средняя стоимость аренды жилья составляет более 7,8 тысячи гривен, а наибольший рост цен наблюдается в западных областях страны.

Related video

В сентябре 2025 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Украине достигла 7 816 гривен, показав рост на 8,3% по сравнению с декабрем 2024 года, когда она составляла 7 220 гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Самые высокие цены на аренду жилья наблюдаются на западе страны. В Закарпатской области аренда выросла с 11 769 до 12 698 гривен (+7,9%), во Львовской — с 10 449 до 11 517 гривен (+10,2%), в Ровенской — с 9 891 до 10 299 гривен (+4,1%).

В Киеве аренда выросла не сильно — с 9 632 до 10 131 гривны, или на 5,2%. Похожая динамика в Хмельницкой области — с 9 504 до 10 143 гривен (+6,7%).

В регионах центральной Украины происходит постепенное повышение стоимости жилья. В Винницкой области аренда увеличилась с 7 686 до 8 736 гривен (+13,7%), в Житомирской — с 7 109 до 8 033 гривен (+13%), в Тернопольской — с 7 385 до 8 185 гривен (+10,8%).

В Черкасской области аренда даже немного снизилась — с 8 766 до 8 676 гривен (-1%).

Самая доступная аренда жилья в Украине сохраняется в южных и восточных регионах. В Херсонской области средняя стоимость аренды составляет всего 3 243 гривны, что на 10,7% больше, чем ранее. В Запорожской области показатель вырос до 3 888 гривен (+7,3%), а в Харьковской цены остались стабильными — около 3 942 гривен в месяц.

В Одесской области средняя стоимость аренды увеличилась с 4 656 до 4 946 гривен, что составляет рост на 6,2%, а в Николаевской области — с 3 694 до 3 949 гривен (+6,9%).

Наиболее резкий рост цен зафиксирован в Сумской области: арендная плата подскочила с 4 131 до 5 460 гривен, или на 32,2%. Значительное удорожание наблюдается и в Киевской области — с 5 457 до 6 469 гривен (+18,5%), а также в Полтавской области — с 6 635 до 7 574 гривен (+14,2%).

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.