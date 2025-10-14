В Україні різко зросла оренда житла: у яких регіонах ціна найвища

Орендний ринок України продовжує показувати рекордні показники — середня вартість оренди житла становить понад 7,8 тисячі гривень, а найбільше зростання цін спостерігається в західних областях країни.

У вересні 2025 року середня ціна оренди однокімнатної квартири в Україні сягнула 7 816 гривень, показавши зростання на 8,3% порівняно з груднем 2024 року, коли вона становила 7 220 гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Найвищі ціни на оренду житла спостерігаються на заході країни. У Закарпатській області оренда зросла з 11 769 до 12 698 гривень (+7,9%), у Львівській — з 10 449 до 11 517 гривень (+10,2%), у Рівненській — з 9 891 до 10 299 гривень (+4,1%).

У Києві оренда зросла не сильно — з 9 632 до 10 131 гривні, або на 5,2%. Схожа динаміка в Хмельницькій області — з 9 504 до 10 143 гривень (+6,7%).

У регіонах центральної України відбувається поступове підвищення вартості житла. У Вінницькій області оренда збільшилася з 7 686 до 8 736 гривень (+13,7%), у Житомирській — з 7 109 до 8 033 гривень (+13%), у Тернопільській — з 7 385 до 8 185 гривень (+10,8%).

У Черкаській області оренда навіть трохи знизилася — з 8 766 до 8 676 гривень (-1%).

Найдоступніша оренда житла в Україні зберігається в південних і східних регіонах. У Херсонській області середня вартість оренди становить лише 3 243 гривні, що на 10,7% більше, ніж раніше. У Запорізькій області показник зріс до 3 888 гривень (+7,3%), а в Харківській ціни залишилися стабільними — близько 3 942 гривень на місяць.

В Одеській області середня вартість оренди збільшилася з 4 656 до 4 946 гривень, що становить зростання на 6,2%, а в Миколаївській області — з 3 694 до 3 949 гривень (+6,9%).

Найбільш різке зростання цін зафіксовано в Сумській області: орендна плата підскочила з 4 131 до 5 460 гривень, або на 32,2%. Значне подорожчання спостерігається і в Київській області — з 5 457 до 6 469 гривень (+18,5%), а також у Полтавській області — з 6 635 до 7 574 гривень (+14,2%).

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.