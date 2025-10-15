Нефть переполнит рынок: что будет с ценами на топливо и как это повлияет на Россию

Мировой рынок нефти рискует столкнуться с "избытком десятилетия". Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует профицит в размере 4 миллионов баррелей в сутки уже в следующем году.

Это почти 4% мирового спроса и значительно превышает ожидания ряда других аналитиков. Об этом сообщает издание Reuters.

Причины просты и наглядны: предложение растет быстрее, чем потребление. ОПЕК+ и их конкуренты наращивают добычу после того, как союзники — включая Россию и членов ОПЕК — отменили часть ранее введенных сокращений производства быстрее, чем планировалось. Это дополнительное предложение уже вносит давление на рынок и стало одной из причин нынешнего снижения цен.

Само агенство подчеркивает динамику: в этом году объемы предложения увеличились примерно на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом (против 2,7 млн баррелей ранее), а в следующем году ожидается еще один прирост — порядка 2,4 млн баррелей в сутки. На фоне такого прироста агентство и пришло к оценке профицита в 4 млн баррелей в сутки.

При этом МЭА во вторник снизило и прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году — до 710 000 баррелей в сутки, то есть на 30 000 баррелей меньше предыдущей оценки. Агентство связывает это с усложнением макроэкономической конъюнктуры и ускорением энергоперехода: "потребление нефти будет оставаться низким в оставшейся части 2025 года и в 2026 году", отмечается в документе.

МЭА ожидает ежегодного прироста примерно 700 000 баррелей в сутки и в 2025, и в 2026 году — что "значительно ниже исторической тенденции" на фоне слабого макроклимата и электрификации транспорта.

Прогнозы агенства оказались на нижней границе отраслевого диапазона: ОПЕК, например, сохраняет более оптимистичный взгляд на спрос. 13 октября ОПЕК подтвердила собственную оценку роста потребления в 1,3 миллиона баррелей в сутки в этом году — почти вдвое выше ожиданий МЭА — и заявила, что мировая экономика "чувствует себя хорошо".

Реакция рынка уже заметна: по состоянию на 14 октября цены на нефть снизились, и марка Brent торговалась чуть ниже 62 долларов за баррель — все еще выше годового минимума около 58 долларов, зафиксированного в апреле 2025 года. На фоне прогнозируемого увеличения предложения и замедления спроса аналитики предупреждают о продолжительном давлении на цены до тех пор, пока баланс на рынке вновь не выровняется.

Снижение потолка цен на российскую нефть в долгосрочной перспективе может спровоцировать инфляцию, девальвацию и экономический кризис в России. Об этом ранее предупреждал член совета НБУ Василий Фурман. Он отметил, что около 30–40% бюджета РФ формируется за счет продажи нефти, заложенной в расчете на цену в 70 долларов за баррель. В то же время ЕС устанавливает цену почти на треть ниже — на 32% меньше, что существенно уменьшает доходы России, в том числе средства для финансирования военных расходов.

Напомним, что 12 октября ВСУ ударили по Смоленскому авиазаводу стратегическим оружием. В частности, местные жители и очевидцы зафиксировали подъем дымного столба в районе аэродрома.

Также Фокус писал, что во временно оккупированном Крыму утром прогремели взрывы: в Симферопольском районе работает российская ПВО, а в Феодосии зафиксировали масштабный пожар на нефтебазе.