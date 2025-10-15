Нафта переповнить ринок: що буде з цінами на паливо і як це вплине на Росію

Світовий ринок нафти ризикує зіткнутися з "надлишком десятиліття". Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує профіцит у розмірі 4 мільйонів барелів на добу вже наступного року.

Це майже 4% світового попиту і значно перевищує очікування низки інших аналітиків. Про це повідомляє видання Reuters.

Причини прості й наочні: пропозиція зростає швидше, ніж споживання. ОПЕК+ і їхні конкуренти нарощують видобуток після того, як союзники — включно з Росією і членами ОПЕК — скасували частину раніше введених скорочень виробництва швидше, ніж планувалося. Ця додаткова пропозиція вже чинить тиск на ринок і стала однією з причин нинішнього зниження цін.

Саме агенство підкреслює динаміку: цього року обсяги пропозиції збільшилися приблизно на 3 млн барелів на добу порівняно з попереднім прогнозом (проти 2,7 млн барелів раніше), а наступного року очікується ще один приріст — приблизно 2,4 млн барелів на добу. На тлі такого приросту агентство і прийшло до оцінки профіциту в 4 млн барелів на добу.

Водночас МЕА у вівторок знизило і прогноз зростання світового попиту на нафту в 2025 році — до 710 000 барелів на добу, тобто на 30 000 барелів менше за попередню оцінку. Агентство пов'язує це з ускладненням макроекономічної кон'юнктури та прискоренням енергопереходу: "споживання нафти залишатиметься низьким у частині, що залишилася до кінця 2025 року, та у 2026 році", зазначається в документі.

МЕА очікує щорічного приросту приблизно 700 000 барелів на добу і в 2025, і в 2026 році — що "значно нижче історичної тенденції" на тлі слабкого макроклімату й електрифікації транспорту.

Прогнози агенства опинилися на нижній межі галузевого діапазону: ОПЕК, наприклад, зберігає більш оптимістичний погляд на попит. 13 жовтня ОПЕК підтвердила власну оцінку зростання споживання в 1,3 мільйона барелів на добу цього року — майже вдвічі вищу, ніж очікування МЕА, — і заявила, що світова економіка "почувається добре".

Реакція ринку вже помітна: станом на 14 жовтня ціни на нафту знизилися, і марка Brent торгувалася трохи нижче за 62 долари за барель — усе ще вище річного мінімуму близько 58 доларів, зафіксованого у квітні 2025 року. На тлі прогнозованого збільшення пропозиції та уповільнення попиту аналітики попереджають про тривалий тиск на ціни доти, доки баланс на ринку знову не вирівняється.

Зниження стелі цін на російську нафту в довгостроковій перспективі може спровокувати інфляцію, девальвацію та економічну кризу в Росії. Про це раніше попереджав член ради НБУ Василь Фурман. Він зазначив, що близько 30-40% бюджету РФ формується за рахунок продажу нафти, закладеної в розрахунку на ціну в 70 доларів за барель. Водночас ЄС встановлює ціну майже на третину нижчу — на 32% меншу, що суттєво зменшує доходи Росії, в тому числі кошти для фінансування військових витрат.

Нагадаємо, що 12 жовтня ЗСУ вдарили по Смоленському авіазаводу стратегічною зброєю. Зокрема, місцеві жителі та очевидці зафіксували підйом димного стовпа в районі аеродрому.

Також Фокус писав, що в тимчасово окупованому Криму вранці прогриміли вибухи: у Сімферопольському районі працює російська ППО, а у Феодосії зафіксували масштабну пожежу на нафтобазі.