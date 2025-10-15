В Украине расширяют поддержку для переселенцев: что изменится

Министерство социальной политики работает над новой программой обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые хотят поселиться в сельской местности.

Related video

В рамках инициативы планируется создать механизмы поддержки общин, чтобы они могли обустроить жилищные фонды в селах для таких семей. Об этом сообщили в ведомстве.

Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко отметила, что во время поездок по регионам министерство общалось с переселенцами, проживающими в санаториях, и многие из них выразили желание жить именно в сельской местности.

Кроме того, в министерстве планируют провести опрос среди ВПЛ, которые сейчас находятся в местах временного размещения, чтобы выяснить, где они хотели бы жить в будущем, какие возможности самопомощи у них есть и в чем они нуждаются больше всего.

Новая программа должна помочь переселенцам не только найти жилье, но и интегрироваться в местные общины, создавая условия для комфортной и устойчивой жизни в сельской местности.

Ранее Фокус писал, что с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Также Фокус писал, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.