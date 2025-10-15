В Україні розширюють підтримку для переселенців: що зміниться

Міністерство соціальної політики працює над новою програмою забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які хочуть оселитися в сільській місцевості.

У межах ініціативи планується створити механізми підтримки громад, щоб вони могли облаштувати житлові фонди в селах для таких сімей. Про це повідомили у відомстві.

Заступник міністра соціальної політики Тетяна Кирієнко зазначила, що під час поїздок регіонами міністерство спілкувалося з переселенцями, які мешкають у санаторіях, і багато хто з них висловив бажання жити саме в сільській місцевості.

Крім того, у міністерстві планують провести опитування серед ВПО, які наразі перебувають у місцях тимчасового розміщення, щоб з'ясувати, де вони хотіли б жити в майбутньому, які можливості самодопомоги вони мають і чого потребують найбільше.

Нова програма має допомогти переселенцям не тільки знайти житло, а й інтегруватися в місцеві громади, створюючи умови для комфортного та сталого життя в сільській місцевості.

Раніше Фокус писав, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.

Також Фокус писав, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дасть змогу придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку учасникам бойових дій і сім'ям загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.