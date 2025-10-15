Одна из стран ЕС сократит финансовую помощь украинским беженцам: детали

Правительство Латвии официально утвердило изменения в законодательстве, касающемся поддержки гражданского населения Украины.

Related video

Новые правила предусматривают прекращение ряда мер помощи, в частности тех, которые были направлены на трудоустройство и инициативы по самозанятости. Об этом сообщает издание Delfi.

Причиной таких изменений, по словам Министерства финансов, стало то, что текущая поддержка потеряла актуальность. На рынке труда Латвии ситуация постепенно стабилизируется: по состоянию на июнь 2025 года в стране работали почти 10 тысяч украинцев.

Кабинет министров Латвии в 2025 году выделил 65 миллионов евро на комплексный план поддержки, а на 2026 год было зарезервировано почти 40 миллионов евро. Однако в условиях сокращения финансирования спектр доступных мер был пересмотрен. Теперь украинские беженцы могут рассчитывать на единовременное пособие для открытия собственного дела в размере одной минимальной месячной зарплаты, если они трудоустроились или решили стать самозанятыми.

"С учетом того, что украинцы активно участвуют в латвийском рынке труда и ведут хозяйственную деятельность, а также существуют другие механизмы поддержки занятости, продолжение прежних мер стало менее актуальным", — пояснили в Министерстве.

При этом украинцы по-прежнему сохраняют доступ ко всем услугам Государственной службы занятости наравне с гражданами Латвии.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.