Одна з країн ЄС скоротить фінансову допомогу українським біженцям: деталі

Уряд Латвії офіційно затвердив зміни в законодавстві, що стосується підтримки цивільного населення України.

Нові правила передбачають припинення низки заходів допомоги, зокрема тих, які були спрямовані на працевлаштування та ініціативи щодо самозайнятості. Про це повідомляє видання Delfi.

Причиною таких змін, за словами Міністерства фінансів, стало те, що поточна підтримка втратила актуальність. На ринку праці Латвії ситуація поступово стабілізується: станом на червень 2025 року в країні працювали майже 10 тисяч українців.

Кабінет міністрів Латвії 2025 року виділив 65 мільйонів євро на комплексний план підтримки, а на 2026 рік було зарезервовано майже 40 мільйонів євро. Однак в умовах скорочення фінансування спектр доступних заходів було переглянуто. Тепер українські біженці можуть розраховувати на одноразову допомогу для відкриття власної справи в розмірі однієї мінімальної місячної зарплати, якщо вони працевлаштувалися або вирішили стати самозайнятими.

"З урахуванням того, що українці беруть активну участь у латвійському ринку праці та ведуть господарську діяльність, а також існують інші механізми підтримки зайнятості, продовження колишніх заходів стало менш актуальним", — пояснили в Міністерстві.

При цьому українці, як і раніше, зберігають доступ до всіх послуг Державної служби зайнятості нарівні з громадянами Латвії.

