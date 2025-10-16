Женщины за рулем и у станков: украинки стали все чаще осваивать "мужские" профессии

В Украине активно развивается программа "Ваучер на обучение", которая помогает гражданам осваивать новые профессии и повышать квалификацию.

В 2025 году она стала особенно популярной среди женщин, которые благодаря государственной поддержке осваивают специальности, ранее считавшиеся "мужскими". Это связано с изменениями на рынке труда, вызванными мобилизацией. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию "РБК-Украина".

Сейчас особым спросом пользуются профессии операторов котельных, трактористов, водителей, станочников по дереву и машинистов насосных установок.

"Мы провели опрос работодателей, чтобы понять, на какие условно "мужские" специальности они готовы принимать женщин. На основе этого сформировали список из 31 рабочей профессии. Уже поступило более 450 заявок от бизнеса на обучение почти 900 женщин, и треть из них уже трудоустроены", — отметила она.

Программа доступна даже для тех, кто не имеет профильного образования, что делает ее особенно привлекательной. Работодатели готовы ждать 3–4 месяца, пока будущие сотрудницы проходят обучение, чтобы затем получить квалифицированных специалистов.

В целом, Государственная служба занятости в 2025 году активно помогает украинцам менять профессию или повышать квалификацию. В рамках различных программ предлагаются краткосрочные курсы, обучение в профтехучилищах и ваучеры на обучение длительностью до полутора лет. Эти возможности особенно востребованы среди ветеранов, переселенцев и женщин.

По словам Юлии Жовтяк, помощь по безработице во время военного положения предоставляется в течение трех месяцев, а для людей предпенсионного возраста — до года. Размер выплат варьируется от 3,6 до 8 тысяч гривен. Кроме того, во время обучения государство компенсирует расходы на проезд и проживание.

После 2022 года спрос на программу "Ваучер на обучение" значительно вырос. Если ранее в год выдавалось около тысячи ваучеров, то теперь — уже 25 тысяч. Большинство участников — люди старше 45 лет, внутренне перемещенные лица, ветераны, люди с инвалидностью и те, кто пострадал от войны. Участники могут выбрать одну из 156 профессий и по окончании обучения получить диплом или сертификат государственного образца.

Напомним, что Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Также искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.