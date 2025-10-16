Жінки за кермом і біля верстатів: українки стали все частіше освоювати "чоловічі" професії

В Україні активно розвивається програма "Ваучер на навчання", яка допомагає громадянам освоювати нові професії та підвищувати кваліфікацію.

У 2025 році вона стала особливо популярною серед жінок, які завдяки державній підтримці опановують спеціальності, що раніше вважалися "чоловічими". Це пов'язано зі змінами на ринку праці, спричиненими мобілізацією. Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Нині особливим попитом користуються професії операторів котелень, трактористів, водіїв, верстатників по дереву та машиністів насосних установок.

"Ми провели опитування роботодавців, щоб зрозуміти, на які умовно "чоловічі" спеціальності вони готові приймати жінок. На основі цього сформували список із 31 робітничої професії. Уже надійшло понад 450 заявок від бізнесу на навчання майже 900 жінок, і третина з них уже працевлаштовані", — зазначила вона.

Програма доступна навіть для тих, хто не має профільної освіти, що робить її особливо привабливою. Роботодавці готові чекати 3-4 місяці, поки майбутні співробітниці проходять навчання, щоб потім отримати кваліфікованих фахівців.

Загалом, Державна служба зайнятості у 2025 році активно допомагає українцям змінювати професію або підвищувати кваліфікацію. У межах різних програм пропонуються короткострокові курси, навчання в профтехучилищах і ваучери на навчання тривалістю до півтора року. Ці можливості особливо затребувані серед ветеранів, переселенців і жінок.

За словами Юлії Жовтяк, допомога по безробіттю під час воєнного стану надається протягом трьох місяців, а для людей передпенсійного віку — до року. Розмір виплат варіюється від 3,6 до 8 тисяч гривень. Крім того, під час навчання держава компенсує витрати на проїзд і проживання.

Після 2022 року попит на програму "Ваучер на навчання" значно зріс. Якщо раніше на рік видавали приблизно тисячу ваучерів, то тепер — уже 25 тисяч. Більшість учасників — люди, старші за 45 років, внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю та ті, хто постраждав від війни. Учасники можуть обрати одну зі 156 професій і після закінчення навчання отримати диплом або сертифікат державного зразка.

Нагадаємо, що Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Також штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.