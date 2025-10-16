Пенсия в Украине: ПФУ назвал количество людей с выплатами более 10 тыс. грн

Более половины украинских пенсионеров получают выплаты в пределах пяти тысяч гривен, тогда как пенсии свыше 10 тысяч гривен имеют лишь 15% граждан.

В целом средний размер пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составил 6 437 гривен, что на 647 гривен больше по сравнению с прошлым годом, или на 11,2%. При этом с начала года число пенсионеров уменьшилось почти на 144 тысячи человек и достигло 10,2 миллиона. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

По информации ПФУ, 3,7% пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен — это 373 тысячи человек со средней выплатой 2 286 гривен. Пенсии от 3 001 до 4 000 гривен получают почти треть пенсионеров — 3,22 миллиона человек, средний размер выплаты здесь составляет 3 342 гривны. Еще 20,5% пенсионеров получают от 4 001 до 5 000 гривен, а 29,1% — от 5 001 до 10 000 гривен, при этом средние выплаты составляют 4 510 и 6 861 гривну соответственно.

Особо выделяется группа пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен: их 1,53 миллиона человек, а средняя пенсия в этом сегменте превышает 15 752 гривны.

