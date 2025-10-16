Пенсія в Україні: ПФУ назвав кількість людей із виплатами понад 10 тис. грн

Більше половини українських пенсіонерів отримують виплати в межах п'яти тисяч гривень, тоді як пенсії понад 10 тисяч гривень мають лише 15% громадян.

Related video

Загалом середній розмір пенсії станом на 1 жовтня 2025 року становив 6 437 гривень, що на 647 гривень більше порівняно з минулим роком, або на 11,2%. При цьому з початку року кількість пенсіонерів зменшилася майже на 144 тисячі осіб і досягла 10,2 мільйона. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

За інформацією ПФУ, 3,7% пенсіонерів отримують менше ніж 3 тисячі гривень — це 373 тисячі осіб із середньою виплатою 2 286 гривень. Пенсії від 3 001 до 4 000 гривень отримують майже третина пенсіонерів — 3,22 мільйона осіб, середній розмір виплати тут становить 3 342 гривні. Ще 20,5% пенсіонерів отримують від 4 001 до 5 000 гривень, а 29,1% — від 5 001 до 10 000 гривень, при цьому середні виплати становлять 4 510 і 6 861 гривню відповідно.

Особливо виділяється група пенсіонерів із виплатами понад 10 тисяч гривень: їх 1,53 мільйона осіб, а середня пенсія в цьому сегменті перевищує 15 752 гривні.

Нагадаємо, Фокус розібрався, які виплати отримають українські пенсіонери в жовтні і хто може розраховувати на надбавки або підвищення виплат.

У ЗМІ порівняли розмір пенсій у різних країнах Європи. Абсолютним лідером за сумою виплат стала Ісландія.