Украинских продуктов в ЕС станет больше: что теперь будут экспортировать европейцы

Европейский Союз существенно расширил беспошлинные квоты для украинских аграриев, открыв более широкие возможности для экспорта на рынки ЕС.

Наибольший рост лимитов получил мед, сахар, сухое обезжиренное молоко и яйца. Для отдельных товаров ограничения отменили полностью. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса, стороны достигли финального согласия по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Это решение позволит украинским агропродовольственным товарам занять более заметное место на европейском рынке.

В процентном соотношении квоты на ключевые товары выросли впечатляюще. На мед – с 6 до 35 тысяч тонн (увеличение на 483%), на белый сахар – с 20 до 100 тысяч тонн (на 400%), на сухое обезжиренное молоко – с 5 до 15,4 тысяч тонн (на 208%), а на яйца – с 6 до 18 тысяч. Также расширен экспорт мяса птицы – с 90 до 120 тысяч тонн (на 33%).

Существенно увеличились и квоты на переработанную продукцию. В частности, для отрубов и остатков — с 21 до 85 тысяч тонн (рост на 405%), а для ячменной крупы и шрота — с 7,8 до 33,2 тысяч тонн (на 423%).

Для ряда продуктов тарифные ограничения отменены полностью. Это касается грибов, ферментированного молока, переработанного молока и сливок, а также пищевых препаратов.

В то же время, Украина также согласилась на увеличение квот для некоторых европейских товаров. В частности, для свинины – с 20 до 45 тысяч тонн, мяса птицы – с 20 до 120 тысяч тонн и сахара – с 40 до 100 тысяч тонн.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.