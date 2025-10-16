Українських продуктів у ЄС побільшає: що тепер експортуватимуть європейці

Європейський Союз суттєво розширив безмитні квоти для українських аграріїв, відкривши ширші можливості для експорту на ринки ЄС.

Найбільше зростання лімітів отримали мед, цукор, сухе знежирене молоко та яйця. Для окремих товарів обмеження скасували повністю. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу, сторони досягли фінальної згоди щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Це рішення дасть змогу українським агропродовольчим товарам посісти більш помітне місце на європейському ринку.

У процентному співвідношенні квоти на ключові товари зросли вражаюче. На мед — з 6 до 35 тисяч тонн (збільшення на 483%), на білий цукор — з 20 до 100 тисяч тонн (на 400%), на сухе знежирене молоко — з 5 до 15,4 тисяч тонн (на 208%), а на яйця — з 6 до 18 тисяч. Також розширено експорт м'яса птиці — з 90 до 120 тисяч тонн (на 33%).

Суттєво збільшилися і квоти на перероблену продукцію. Зокрема, для висівок і залишків — з 21 до 85 тисяч тонн (зростання на 405%), а для ячмінної крупи та шроту — з 7,8 до 33,2 тисяч тонн (на 423%).

Для низки продуктів тарифні обмеження скасовано повністю. Це стосується грибів, ферментованого молока, переробленого молока і вершків, а також харчових препаратів.

Водночас Україна також погодилася на збільшення квот для деяких європейських товарів. Зокрема, для свинини — з 20 до 45 тисяч тонн, м'яса птиці — з 20 до 120 тисяч тонн і цукру — з 40 до 100 тисяч тонн.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.