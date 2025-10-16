Рынок труда в Украине: кому тяжелее всего найти работу

Среди 55 тысяч работодателей, где сегодня работают более 4 миллионов украинцев, особенно остро ощущают трудности с поиском работы внутренне перемещенные лица.

Related video

Это связано с частой сменой места жительства и низкой мотивацией у части переселенцев. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию "РБК-Украина".

Не легче приходится и ветеранам — им сложно адаптироваться к гражданской профессии и нередко не хватает профессиональной квалификации. Люди с инвалидностью сталкиваются с необходимостью особых условий труда, а гражданам старше 60 лет мешает овладеть современными технологиями недостаточная мотивация.

Тем не менее, работодатели готовы принимать пожилых специалистов. По словам Жовтяк, сейчас в Украине работает более 550 тысяч человек в возрасте 60+, что составляет около 13% от всех занятых.

"Вакансии для людей пенсионного возраста есть, просто нужно правильно выстраивать коммуникацию и понимать, какие навыки у человека есть. С начала года мы помогли трудоустроиться 18 тысячам граждан 60+, — отметила глава службы. — Больше всего таких случаев зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях".

По данным Госслужбы занятости, молодежь до 35 лет составляет около четверти всех соискателей, или почти 130 тысяч человек с начала года. Люди среднего возраста — от 35 до 55 лет — составляют примерно 30%, а старше 55 лет — около 18%.

Напомним, что Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.

Также искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.