Ринок праці в Україні: кому найважче знайти роботу

Серед 55 тисяч роботодавців, де сьогодні працюють понад 4 мільйони українців, особливо гостро відчувають труднощі з пошуком роботи внутрішньо переміщені особи.

Це пов'язано з частою зміною місця проживання і низькою мотивацією у частини переселенців. Про це повідомила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Не легше доводиться і ветеранам — їм складно адаптуватися до цивільної професії та нерідко бракує професійної кваліфікації. Люди з інвалідністю стикаються з необхідністю особливих умов праці, а громадянам, старшим за 60 років, заважає опанувати сучасні технології недостатня мотивація.

Проте роботодавці готові приймати літніх фахівців. За словами Жовтяк, зараз в Україні працює понад 550 тисяч осіб віком 60+, що становить близько 13% від усіх зайнятих.

"Вакансії для людей пенсійного віку є, просто потрібно правильно вибудовувати комунікацію і розуміти, які навички у людини є. З початку року ми допомогли працевлаштуватися 18 тисячам громадян 60+, — зазначила голова служби. — Найбільше таких випадків зафіксовано в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях".

За даними Держслужби зайнятості, молодь до 35 років становить близько чверті всіх претендентів, або майже 130 тисяч осіб з початку року. Люди середнього віку — від 35 до 55 років — становлять приблизно 30%, а старші за 55 років — близько 18%.

Нагадаємо, що Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Також штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.