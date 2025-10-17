Украинцы выходят на пенсию раньше всех в Европе: почему и чем это грозит

В Украине пенсионный возраст остается самым низким в Европе — всего 60 лет. Для сравнения, в Германии, куда уехало больше всего украинских беженцев, граждане достигают права на пенсию в возрасте от 65 до 67 лет в зависимости от года рождения, а в Польше женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65.

Украинская система предусматривает, что граждане, не выполнившие норму по стажу, могут выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

При этом средний фактический возраст выхода на пенсию в Украине составляет около 54 лет. Это связано с особенностями отраслей: раньше на заслуженный отдых уходят прокуроры, судьи, военные и другие категории государственных служащих.

В источнике отмечают, что текущая система создает значительную нагрузку на работающих граждан. Один платящий единый социальный взнос обеспечивает в среднем одного пенсионера, тогда как для стабильных выплат требуется, чтобы таких работающих было вдвое больше.

Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в отчете по пенсионным системам за 2019–2023 годы отметили, что доля украинцев, выходящих на пенсию до 60 лет, сократилась с 25% до 11%. При этом количество граждан, начинающих получать выплаты после 60 лет, выросло с 0,5% до 14%, что эксперты связывают с ужесточением требований по трудовому стажу.

