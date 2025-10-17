Українці виходять на пенсію раніше за всіх у Європі: чому і чим це загрожує

В Україні пенсійний вік залишається найнижчим у Європі — лише 60 років. Для порівняння, у Німеччині, куди виїхало найбільше українських біженців, громадяни досягають права на пенсію у віці від 65 до 67 років залежно від року народження, а в Польщі жінки виходять на пенсію в 60 років, а чоловіки — в 65.

Українська система передбачає, що громадяни, які не виконали норму за стажем, можуть вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

При цьому середній фактичний вік виходу на пенсію в Україні становить близько 54 років. Це пов'язано з особливостями галузей: раніше на заслужений відпочинок йдуть прокурори, судді, військові та інші категорії державних службовців.

У джерелі зазначають, що поточна система створює значне навантаження на працюючих громадян. Один громадянин, який сплачує єдиний соціальний внесок, забезпечує в середньому одного пенсіонера, тоді як для стабільних виплат потрібно, щоб таких працюючих було вдвічі більше.

Аналітики Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) у звіті щодо пенсійних систем за 2019-2023 роки зазначили, що частка українців, які виходять на пенсію до 60 років, скоротилася з 25% до 11%. Водночас кількість громадян, які починають отримувати виплати після 60 років, зросла з 0,5% до 14%, що експерти пов'язують із посиленням вимог щодо трудового стажу.

