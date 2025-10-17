Россияне столкнулись с проблемами из-за дефицита бюджета: нет еды и медицины

Жители отдаленных районов России все чаще сталкиваются с перебоями в поставках продуктов и отсутствием медиков. На фоне дефицита бюджета жизнь в регионах становится все сложнее.

В Иркутской области жители поселка Верхняя Гутара рассказали о том, что с июля к ним не прилетали грузовые вертолеты с продуктами. Магазины практически опустели: исчезли колбасы, сыр и конфеты, а фрукты дети видят редко. Единственное, что пока удается завозить, — это крупы, доставляемые по зимнику. Пассажирские рейсы летают лишь раз в неделю и только при хорошей погоде. Об этом сообщает российское издание Moscow Times.

Ситуация с медицинским обслуживанием не менее критична. Единственная фельдшер поселка уехала еще в феврале, а скорую помощь теперь приходится ждать из Нижнеудинска, находящегося в 200 километрах. Именно туда жители ездят и за лекарствами.

Глава села Андрей Романов объясняет проблемы нехваткой средств и войной в Украине. По его словам, трудности с медобслуживанием характерны для многих сел региона: врачи не едут в поселки из-за проблем с жильем и связью.

"Возьмем 20 километров от города — у нас, пожалуй, 60 процентов фельдшерских пунктов закрыты. И, кажется, такая ситуация по всей области", — отметил Романов.

Он опроверг сведения о полном дефиците еды, но признал, что поставки продуктов стали реже из-за дороговизны рейсов. Отправка одного вертолета обходится примерно в 650 тысяч рублей, в то время как билет для пассажира стоит всего 2 тысячи, что делает полеты экономически невыгодными.

Проблемы схожего характера наблюдаются и в Якутии. С понедельника, 21 октября, там прекращают работу автобусные маршруты, соединяющие поселки с региональным центром. Отдаленные населенные пункты республики уже испытывают перебои с поставками свежих продуктов из-за дефицита бюджета.

