Росіяни зіткнулися з проблемами через дефіцит бюджету: немає їжі та медицини

Жителі віддалених районів Росії дедалі частіше стикаються з перебоями в постачанні продуктів і відсутністю медиків. На тлі дефіциту бюджету життя в регіонах стає дедалі складнішим.

В Іркутській області жителі селища Верхня Гутара розповіли про те, що з липня до них не прилітали вантажні вертольоти з продуктами. Магазини практично спорожніли: зникли ковбаси, сир і цукерки, а фрукти діти бачать рідко. Єдине, що поки вдається завозити, — це крупи, які доставляють зимником. Пасажирські рейси літають лише раз на тиждень і тільки за гарної погоди. Про це повідомляє російське видання Moscow Times.

Ситуація з медичним обслуговуванням не менш критична. Єдина фельдшерка селища поїхала ще в лютому, а швидку допомогу тепер доводиться чекати з Нижньоудинська, що за 200 кілометрів. Саме туди жителі їздять і за ліками.

Відео дня

Очільник села Андрій Романов пояснює проблеми браком коштів і війною в Україні. За його словами, труднощі з медобслуговуванням характерні для багатьох сіл регіону: лікарі не їдуть у селища через проблеми з житлом і зв'язком.

"Візьмемо 20 кілометрів від міста — у нас, мабуть, 60 відсотків фельдшерських пунктів закриті. І, здається, така ситуація по всій області", — зазначив Романов.

Він спростував відомості про повний дефіцит їжі, але визнав, що поставки продуктів стали рідшими через дорожнечу рейсів. Відправлення одного вертольота обходиться приблизно в 650 тисяч рублів, тоді як квиток для пасажира коштує всього 2 тисячі, що робить польоти економічно невигідними.

Проблеми схожого характеру спостерігаються і в Якутії. З понеділка, 21 жовтня, там припиняють роботу автобусні маршрути, що з'єднують селища з регіональним центром. Віддалені населені пункти республіки вже відчувають перебої з поставками свіжих продуктів через дефіцит бюджету.

Нагадаємо, за даними російських аналітиків, у вересні 2025 року в РФ зупинилося 38% потужностей нафтопереробного комплексу.

Фокус також повідомляв, що в мережі поширюються відео і фото російських НПЗ, накритих антидронними сітками і металевими захисними спорудами.