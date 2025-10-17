Германия отменяет "турбогражданство": как это повлияет на украинских беженцев

Германия отказалась от программы ускоренного получения гражданства, известной как "турбогражданство".

Ранее иностранцы могли получить немецкий паспорт уже через три года проживания в стране, если соответствовали ряду требований. Теперь действует стандартное правило: минимум пять лет пребывания, знание немецкого языка и подтвержденная интеграция. Об этом пишет DW.

Идея "турбогражданства" появилась летом 2024 года в рамках реформ предыдущей коалиции "Светофор". Ускоренная процедура предусматривала, что получить гражданство можно было после трех лет, если заявитель имел стабильный доход, владел немецким на уровне С1 и демонстрировал особые достижения в интеграции.

Однако после досрочных выборов в Бундестаг в феврале 2025 года новый политический ландшафт изменился. Консервативный блок ХДС/ХСС приоритетом сделал отмену ускоренного процесса, считая, что гражданство должно быть кульминацией интеграции, а не ее началом.

Бундестаг принял законопроект, отменяющий "турбогражданство". При этом пятилетний срок для получения гражданства остался в силе, а восьмилетний период ожидания, существовавший до реформы, не возвращается. Компромисс между социал-демократами, зелеными и либералами позволил сохранить возможность двойного гражданства. Заявления, поданные до вступления поправок в силу, могут быть рассмотрены по старым правилам, однако точного порядка пока нет.

Статистика показывает, что интерес к гражданству остается высоким: в 2024 году немецкий паспорт получили 292 000 иностранцев — самый высокий показатель за последнее десятилетие. В Берлине только за первые восемь месяцев 2025 года гражданство получили около 27 000 человек, превысив показатель всего предыдущего года.

Для украинцев эти изменения пока не станут препятствием. Большинство из них, находящихся в Германии по временной защите в рамках директивы ЕС, не подпадают под новые правила. Однако тем, кто планирует остаться в Германии надолго или изменить свой правовой статус, рекомендуется проконсультироваться с юристами, чтобы понять, как отмена "турбогражданства" может повлиять на процесс натурализации.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.