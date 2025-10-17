Німеччина скасовує "турбогромадянство": як це вплине на українських біженців

Німеччина відмовилася від програми прискореного отримання громадянства, відомої як "турбогромадянство".

Раніше іноземці могли отримати німецький паспорт уже через три роки проживання в країні, якщо відповідали низці вимог. Тепер діє стандартне правило: мінімум п'ять років перебування, знання німецької мови та підтверджена інтеграція. Про це пише DW.

Ідея "турбогромадянства" з'явилася влітку 2024 року в рамках реформ попередньої коаліції "Світлофор". Прискорена процедура передбачала, що отримати громадянство можна було після трьох років, якщо заявник мав стабільний дохід, володів німецькою на рівні С1 і демонстрував особливі досягнення в інтеграції.

Однак після дострокових виборів до Бундестагу в лютому 2025 року новий політичний ландшафт змінився. Консервативний блок ХДС/ХСС пріоритетом зробив скасування прискореного процесу, вважаючи, що громадянство має бути кульмінацією інтеграції, а не її початком.

Відео дня

Бундестаг ухвалив законопроєкт, що скасовує "турбогромадянство". При цьому п'ятирічний термін для отримання громадянства залишився чинним, а восьмирічний період очікування, що існував до реформи, не повертається. Компроміс між соціал-демократами, зеленими і лібералами дозволив зберегти можливість подвійного громадянства. Заяви, подані до набуття поправками чинності, можуть бути розглянуті за старими правилами, проте точного порядку поки що немає.

Статистика показує, що інтерес до громадянства залишається високим: у 2024 році німецький паспорт отримали 292 000 іноземців — найвищий показник за останнє десятиліття. У Берліні тільки за перші вісім місяців 2025 року громадянство отримали близько 27 000 осіб, перевищивши показник усього попереднього року.

Для українців ці зміни поки що не стануть перешкодою. Більшість із них, які перебувають у Німеччині за тимчасовим захистом у рамках директиви ЄС, не підпадають під нові правила. Однак тим, хто планує залишитися в Німеччині надовго або змінити свій правовий статус, рекомендується проконсультуватися з юристами, щоб зрозуміти, як скасування "турбогромадянства" може вплинути на процес натуралізації.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

Також Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.