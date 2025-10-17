Более чем на 10% в течение года: бизнес в Украине ожидает рост цен

Украинские предприятия ожидают стремительного роста потребительских цен в следующие 12 месяцев. Руководители компаний прогнозируют инфляцию на уровне 11,4%, что почти вдвое превышает официальный прогноз НБУ.

Инфляционные ожидания бизнеса ухудшаются уже второй квартал. Если во II квартале компании прогнозировали рост цен на 10,9%, то в III квартале ожидания поднялись до 11,4%. При этом в I квартале 2025 года инфляция ожидалась на уровне 11,5%, а в IV квартале 2024 года – 10,3%. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Бизнес в Украине ожидает роста цен

Среди респондентов, считающих, что цены вырастут более чем на 15%, доля возросла до 22,6% против 15% в предварительном опросе. Самым существенным фактором повышения цен украинский бизнес называет военные действия — так считают почти 80% руководителей предприятий. В то же время, все большее влияние на рост цен, по их прогнозам, будет иметь колебания курса гривны к иностранным валютам — это отметили 69,8% респондентов (во II квартале 2025 года было 67,3%).

Пятый квартал подряд бизнес также фиксирует ужесточение ожиданий цен на мировых рынках. В то же время второй квартал подряд наблюдается ослабление прогнозов влияния налоговых изменений — лишь 22,6% руководителей предприятий считают их значительным фактором роста цен (во II квартале 2025 года таковых было 26,5%).

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.