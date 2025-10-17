Більш ніж на 10% протягом року: бізнес в Україні очікує зростання цін

Українські підприємства очікують стрімкого зростання споживчих цін у наступні 12 місяців. Керівники компаній прогнозують інфляцію на рівні 11,4%, що майже вдвічі перевищує офіційний прогноз НБУ.

Інфляційні очікування бізнесу погіршуються вже другий квартал. Якщо у II кварталі компанії прогнозували зростання цін на 10,9%, то в III кварталі очікування піднялися до 11,4%. Водночас у I кварталі 2025 року інфляція очікувалася на рівні 11,5%, а в IV кварталі 2024 року — 10,3%. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Національним банком України.

Бізнес в Україні очікує зростання цін

Серед респондентів, які вважають, що ціни зростуть більш ніж на 15%, частка зросла до 22,6% проти 15% у попередньому опитуванні. Найсуттєвішим чинником підвищення цін український бізнес називає військові дії — так вважають майже 80% керівників підприємств. Водночас дедалі більший вплив на зростання цін, за їхніми прогнозами, матиме коливання курсу гривні до іноземних валют — це зазначили 69,8% респондентів (у II кварталі 2025 року було 67,3%).

П'ятий квартал поспіль бізнес також фіксує посилення очікувань цін на світових ринках. Водночас другий квартал поспіль спостерігається послаблення прогнозів впливу податкових змін — лише 22,6% керівників підприємств вважають їх значним фактором зростання цін (у II кварталі 2025 року таких було 26,5%).

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.