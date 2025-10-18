В Украине не хватает водителей. Несмотря на большие зарплаты, на международные рейсы людей не найти. Представители бизнеса и обозреватели рынка труда жалуются на усиление дефицита водителей и прогнозируют транспортный кризис. Фокус выяснил, что происходит.

Водитель-международник в Украине зарабатывает от 57 000 грн. По данным портала по поиску работы Work.ua, за год оклад дальнобойщика вырос на 15%. При этом специалисты говорят о дефиците водителей международных рейсов, как не локальной кадровой проблеме, а системной угрозе для экономики.

"Машины стоят под забором": почему дефицит водителей грузовиков достиг 50%

"Машин в два-три раза больше, чем нужно для текущих перевозок. Но они стоят под забором — нет водителей", — отмечает топливный эксперт, гендиректор и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин и предупреждает о неизбежном росте тарифов на международные перевозки.

Украина теряет водителей международных рейсов

"Дальше будет непропорциональный рост тарифов. А это означает рост цен на все импортное, а у нас сейчас почти все импортное", — подчеркнул он.

Відео дня

Поэтому, украинская экономика столкнулась с острым кризисом в области грузовых перевозок, где дефицит профессиональных водителей фур в отдельных компаниях достигает 50%. И основными факторами, которые парализуют логистику, называют не только мобилизацию, но и значительный отток кадров за границу. Так, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимир Балин заявил, что без предоставления возможности бронирования не менее 75% водителей обеспечить стабильную работу экономики страны будет невозможно.

Слова эксперта подтверждают и данные Госстата, по которым в январе-июле 2025 года объем перевезенных грузов по автодорогам упал на 11% (до 66,7 млн тонн).

В то же время отставание по грузообороту значительно меньше — всего 4%, что свидетельствует о значительном росте дальности автомобильных перевозок из-за изменения экспортных маршрутов и спроса на длинные международные рейсы.

Значит спрос есть. Но будут ли те, кто его удовлетворит?

Дефицит водителей-международников был хроническим явлением и до полномасштабного вторжения. Он связан со специфическими требованиями: необходимый опыт и возраст от 21 года

Как рассказала Фокусу директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько, часть транспортных задач до войны покрывали молодые водители в возрасте 18-24 лет, но после открытия границ значительная часть из них уехала.

"Какая именно доля, сказать сложно, но тенденция очевидна: молодежь ищет стабильности и более высоких заработков за рубежом", — отмечает Наталья Слинько.

Дефицит водителей грузовиков достиг 50% Фото: Pexels

Проблема, существовавшая до войны

Дефицит водителей-международников был хроническим явлением и до полномасштабного вторжения. Он связан со специфическими требованиями: необходимый опыт и возраст от 21 года. Молодые специалисты, получив квалификацию в Украине, часто мигрировали к иностранным, прежде всего польским, перевозчикам ради более высоких зарплат. Война только ускорила эту негативную тенденцию.

Бронирование не спасает: водители уходят в "тень"

Ситуация критически обострилась весной после усиления мобилизационных мероприятий. Часть водителей была призвана, а остальные ушли в "тень" или уехали. Действующие механизмы бронирования позволяют защитить лишь 50% штата, а частные предприниматели (ФЛП) вообще лишены такой опции.

Важно

Самые популярные вакансии в Украине: какие профессии в дефиците

Компании, по словам Слинько, вынуждены в первую очередь защищать ключевых специалистов и топ-менеджмент, без которых бизнес не может функционировать.

"На водителей броней просто не хватает. Раньше можно было рассчитывать на замену, но сейчас тех, кого мобилизовали, заменить некем. Люди тоже читают новости и не хотят работать там, где риски растут", — добавляет эксперт.

Заменить мужчин-водителей женщинами почти невозможно Фото: Getty Images

Сколько платят дальнобойщикам

Еще одной составляющей проблемы дефицита водителей-международников эксперты называют уровень оплаты труда.

"Немногие предприятия могут позволить себе конкурентную зарплату, способную переманить водителя. А в условиях дефицита кадров кандидаты выбирают более высокую оплату", — объясняет Наталья Слинько.

Анализ данных зарплат дальнобойщиков по крупнейшим городам свидетельствует, что размер оплаты труда существенно различается.

Лидером по уровню дохода для водителей-международников стал Львов, где средняя зарплата достигла 65 000 грн. Это является наибольшим показателем среди всех областных центров.

В Киеве специалисты получают в среднем 60 000 грн. Столица также показала высокую динамику роста — до 20% за год.

Одесса предлагает зарплату в размере 58 600 грн (рост на 17%).

Харьков и Днепр имеют несколько ниже средние показатели: 55 000 грн и 50 500 грн соответственно. В то же время Харьков продемонстрировал самый быстрый годовой прирост — до 22%.

В Украине не хватает водителей фур международных рейсов Фото: Getty Images

Гендерный барьер или возможности для женщин?

Как говорит эксперт по кадрам Наталья Слинько, заменить мужчин-водителей женщинами почти невозможно. И проблема не только в недостаточном желании женщин водить фуру или автобус. Режим работы водителей грузовиков или автобусов является чрезвычайно требовательным и практически не оставляет времени на уход за детьми.

"Представьте ситуацию, когда женщина-водитель воспитывает детей, а ее муж находится в армии — это становится почти невозможным. Поэтому, немногие женщины готовы работать по такому графику, ведь он не оставляет времени на семью. К тому же, общество до сих пор воспринимает женщину за рулем фуры с удивлением, а иногда с осуждением. Вместо того чтобы поддержать, коллеги часто реагируют насмешками", — добавляет эксперт.

Больше всего водителям-международникам платят во Львове Фото: shoppingpl.com

Транспортный кризис и рост цен

Между тем, эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин уже констатирует транспортный кризис: "То, о чем мы предупреждали год назад, произошло. На рынке уже не хватает цистерн, рефрижераторов для доставки продуктов из Европы, и даже тентов для внутренних перевозок".

Наиболее парадоксальным, по его словам, является то, что транспортные средства есть, но они простаивают.

По его прогнозам, к марту-апрелю ситуация может достичь критической точки: "Сейчас кажется, что рынок еще держится, но после зимы — все. Без срочного увеличения бронирования хотя бы до 75% для международных водителей рынок просто упадет. Тогда некому будет доставлять ни продукты, ни топливо, ни даже оружие… Ни винишка и сыра из Франции никто вам не привезет, и мандаринки из Испании тоже в магазинах не найдете".

На фоне транспортного кризиса эксперты прогнозируют рост цен

На фоне транспортного кризиса эксперты прогнозируют рост цен. В частности, Леушкин предупредил, что следствием кадрового кризиса станет неизбежный непропорциональный рост тарифов на международные перевозки.

"А это означает рост цен на все импортное, а у нас сейчас почти все импортное," — подчеркнул он, указывая на прямое влияние на потребительские цены.

И хотя сейчас критическая ситуация еще не переросла в видимый для потребителя коллапс, поскольку торговые сети все еще обеспечены товарами, настоящим индикатором полномасштабного кризиса станет момент, когда логистические проблемы начнут приводить к дефициту продукции в розничной торговле.

Ранее Фокус уже сообщал, что за год в Украине существенно выросли цены на основные продукты питания. Основными факторами эксперты называют не только повышение себестоимости кормов, рост энергетических затрат, но и логистические тарифы.