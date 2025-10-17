За год в Украине существенно выросли цены на основные продукты питания. Сколько стоит продуктовая корзина украинцев осенью 2025-го и выдержит ли она пищевую инфляцию?

За год потребители попали под настоящую инфляционную волну. Острее всего ощутили рост цен на продукты, особенно яйца, мясо, яблоки, масло. Согласно данным Госстата, такой рост цен за год не является одномоментным явлением, а последовательная тенденция из-за ряда факторов. Фокус проанализировал ситуацию.

Это впечатляет! Как изменились цены на продукты за год в Украине*

В течение года — с сентября 2024-го по 2025-й больше всего выросли в стоимости белковые продукты. Основными факторами эксперты называют повышение себестоимости кормов, рост энергетических затрат и логистических тарифов, а также снижение предложения на внутреннем рынке.

Категорія продуктів Ціна у вересні 2024 р. (грн) Ціна у вересні 2025 р. (грн) Зміна, % Яйця (10 шт.) 35,3 54,2 +53,6 % Яблука (кг) 26,5 48,8 +84,4 % Свинина (кг) 182,7 251,8 +37,8 % Куряче філе (кг) 168,3 226,3 +34,5 % Курячі тушки (кг) 91,0 118,0 +29,8 % Хліб із борошна вищого ґатунку (кг) 48,9 59,1 +20,8 % Хліб житньо-пшеничний (кг) 41,8 49,7 +18,9 % Молоко (л) 40,1 47,5 +18,2 % Сметана (кг) 116,5 140,9 +21,0 % Сири тверді (кг) 193,9 229,0 +18,1 % Масло вершкове (200 г) 85,0 109,8 +29,2 % Олія соняшникова (л) 63,0 83,2 +32,2 % Капуста (кг) 28,0 14,2 –49,4 % Морква (кг) 16,7 13,3 –20,3 % Цибуля (кг) 15,6 13,1 –16,3 % Картопля (кг) 20,7 17,9 –13,3 % Цукор (кг) 35,1 31,9 –9,2 %

* На основе данных Государственной службы статистики Украины (Госстат), бюллетеня "Средние потребительские цены на товары (сентябрь 2024 г. — сентябрь 2025 г.)"

Почему выросли цены и что будет дальше

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что многие составляющие производства, а именно удобрения, корма, техника, импортные комплектующие, зависят от курса валют. В периоды девальвации гривны производители вынуждены закладывать большие расходы. Марчук утверждает: именно из-за валютных расходов продукты могут дорожать. Он также отмечает так называемые сезонные шоки, в частности, в производстве яиц. Ведь этот продукт — один из лидеров роста.

На инфляцию 2025 года до сих пор влияет неурожай 2024-го

Эксперт прогнозирует, что рост цен на яйца может составить еще 5-10 %, особенно если будет дорожать электроэнергия или комбикорма.

В 2026 году украинцев ждет новая волна роста цен на ряд товаров Фото: УНИАН

"Из-за ряда факторов рост цен произошел достаточно сильный. И к сожалению, прогнозы на зимний период не предусматривают снижения. Этому объяснений несколько: если мы говорим об овощах, то это фактор погодных условий", — пояснил Фокусу Денис Марчук.

В сельском хозяйстве ключевое место занимают урожай зерновых, масличных, кормовых культур. Если урожай снижается, это сказывается на себестоимости кормов, а затем — на цене мяса, молока, яиц. Экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание на нынешнюю ситуацию с зерновыми. Она, к сожалению, хуже прошлогодней, однако успокаивает: "Независимо от того, какой будет цена на зерновые, хлеб массовых сортов не будет дорожать на 1,5% в месяц. То есть до конца года цена может измениться максимум на 6-7%.

За последний год цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Украине выросли примерно на 18-22%

Сокращение производства животноводческих ресурсов — еще один фактор подорожания продуктов, особенно мясного ряда: свинины и курятины. Эти виды дорожают из-за дефицита животных и высоких цен на корма. Денис Марчук прогнозирует, что именно курятина и свинина будут расти больше всего.

Сезонность, логистика и хранение урожая — факторы, которые могут привести к значительному повышению цен на овощи. Когда овощи созревают в сезон и их предложение растет, цены соответственно снижаются — это хорошо видно на примере капусты, свеклы и моркови. Но вне сезона расходы на хранение и транспортировку нарастают. Например, картофель уже сейчас демонстрирует тенденцию к подорожанию из-за транспортных расходов: Пендзин указывает, что доставка и логистика формируют часть цены.

Олег Пендзин уточнил, что не стоит ожидать фактического падения цен. Подорожание лишь замедлится прежде всего на продовольственную корзину.

"Главное, что надо понимать — не будет падения, будет замедление роста", — отметил эксперт.

Итак, учитывая статистику цен в Украине: наиболее ощутимого роста стоимости белковых товаров (мясо, яйца, молочная продукция) и одновременного удешевления овощей борщевого набора, аналитики прогнозируют, что до конца 2025 года рост продовольственной инфляции будет сдержанным. Однако, существует вероятность нового витка повышения стоимости яиц и мяса, что напрямую будет зависеть от дальнейшего роста цен на энергоносители и корма.

Тем временем, украинских продуктов в ЕС станет больше. Фокус узнал, что теперь будут экспортировать европейцы.

До этого сообщалось, что в Украине зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.