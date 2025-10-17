За рік в Україні суттєво зросли ціни на основні продукти харчування. Скільки коштує продуктовий кошик українців восени 2025-го та чи витримає він харчову інфляцію?

За рік споживачі потрапили під справжню інфляційну хвилю. Найгостріше відчули зростання цін на продукти, особливо яйця, м’ясо, яблука, олію. Згідно з даними Держстату, таке зростання цін за рік не є одномоментним явищем, а послідовна тенденція через низку факторів. Фокус проаналізував ситуацію.

Це вражає! Як змінилися ціни на продукти за рік в Україні*

Впродовж року — від вересня 2024-го по 2025-й найбільше зросли у вартості білкові продукти. Основними чинниками експерти називають підвищення собівартості кормів, зростання енергетичних витрат і логістичних тарифів, а також зниження пропозиції на внутрішньому ринку.

Категорія продуктів Ціна у вересні 2024 р. (грн) Ціна у вересні 2025 р. (грн) Зміна, % Яйця (10 шт.) 35,3 54,2 +53,6 % Яблука (кг) 26,5 48,8 +84,4 % Свинина (кг) 182,7 251,8 +37,8 % Куряче філе (кг) 168,3 226,3 +34,5 % Курячі тушки (кг) 91,0 118,0 +29,8 % Хліб із борошна вищого ґатунку (кг) 48,9 59,1 +20,8 % Хліб житньо-пшеничний (кг) 41,8 49,7 +18,9 % Молоко (л) 40,1 47,5 +18,2 % Сметана (кг) 116,5 140,9 +21,0 % Сири тверді (кг) 193,9 229,0 +18,1 % Масло вершкове (200 г) 85,0 109,8 +29,2 % Олія соняшникова (л) 63,0 83,2 +32,2 % Капуста (кг) 28,0 14,2 –49,4 % Морква (кг) 16,7 13,3 –20,3 % Цибуля (кг) 15,6 13,1 –16,3 % Картопля (кг) 20,7 17,9 –13,3 % Цукор (кг) 35,1 31,9 –9,2 %

* На основі даних Державної служби статистики України (Держстат), бюлетеня "Середні споживчі ціни на товари (вересень 2024 р. – вересень 2025 р.)"

Чому зросли ціни та що буде далі

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що багато складових виробництва, а саме добрива, корми, техніка, імпортні комплектуючі, залежать від курсу валют. У періоди девальвації гривні виробники змушені закладати більші витрати. Марчук стверджує: саме через валютні витрати продукти можуть дорожчати. Він також відзначає так звані сезонні шоки, зокрема, у виробництві яєць. Адже цей продукт — один із лідерів зростання.

На інфляцію 2025 року досі впливає неврожай 2024-го

Експерт прогнозує, що зростання цін на яйця може скласти ще 5-10 %, особливо якщо дорожчатиме електроенергія чи комбікорми.

2026 року на українців чекає нова хвиля зростання цін на низку товарів Фото: УНІАН

"Через низку факторів зростання цін відбулося досить сильне. І на жаль, прогнози на зимовий період не передбачають зниження. Цьому пояснень кілька: якщо ми говоримо про овочі, то це фактор погодних умов", — пояснив Фокусу Денис Марчук.

У сільському господарстві ключове місце займають врожай зернових, олійних, кормових культур. Якщо врожай знижується, це позначається на собівартості кормів, а відтак — на ціні м’яса, молока, яєць. Економіст, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин звертає увагу на цьогорічну ситуацію з зерновими. Вона, на жаль, гірша за минулорічну, проте заспокоює: "Незалежно від того, якою буде ціна на зернові, хліб масових сортів не дорожчатиме н понаа 1,5% на місяць. Тобто до кінця року ціна може змінитися максимум на 6-7%.

За останній рік ціни на хліб та хлібобулочні вироби в Україні зросли приблизно на 18–22%

Скорочення виробництва тваринницьких ресурсів — ще один фактор здорожчання продуктів, особливо м’ясного ряду: свинини та курятини. Ці види дорожчають через дефіцит тварин та високі ціни на корми. Денис Марчук прогнозує, що саме курятина та свинина зростатимуть найбільше.

Сезонність, логістика та зберігання врожаю — фактори, які можуть призвести до значного підвищення цін на овочі. Коли овочі достигають у сезон і їхня пропозиція зростає, ціни відповідно знижуються — це добре видно на прикладі капусти, буряку та моркви. Але поза сезоном витрати на зберігання та транспортування наростають. Наприклад, картопля вже зараз демонструє тенденцію до подорожчання через транспортні витрати: Пендзин вказує, що доставка й логістика формують частину ціни.

Олег Пендзин уточнив, що не варто очікувати фактичного падіння цін. Здорожчання лише сповільниться насамперед на продовольчий кошик.

"Головне, що треба розуміти — не буде падіння, буде сповільнення росту", — зазначив експерт.

Отже, з огляду на статистику цін в Україні: найбільш відчутного зростання вартості білкових товаріві (м'ясо, яйця, молочна продукція) і одночасного здешевлення овочів борщового набору, аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року зростання продовольчої інфляції буде стриманим. Однак, існує ймовірність нового витка підвищення вартості яєць та м'яса, що безпосередньо залежатиме від подальшого зростання цін на енергоносії та корми.

До цього повідомлялося, що в Україні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.