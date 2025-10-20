"Борщевой набор" дорожает, а брокколи дешевеет: как изменились цены на сезонные овощи в Украине

На украинских рынках продолжают меняться цены на сезонные овощи.

Белокочанная капуста снова стала лидером продаж, а картофель начал дорожать. Об этом соощают аналитики EastFruit.

Эксперты отмечают, что предложение капусты растет уже третью неделю подряд. Вместе с ней активно продаются и другие овощи "борщевого набора" — морковь, свекла и лук. Однако количество предложений по картофелю уменьшилось, и именно этот продукт подорожал сильнее других.

Недельный топ наиболее продаваемых позиций

В то же время украинские фермеры нарастили поставки цветной капусты и редьки, что привело к снижению цен на эти позиции. Брокколи также подешевела, тогда как огурцы и помидоры продолжают дорожать уже пятую и вторую неделю подряд соответственно. Сладкий перец стал дороже, а стоимость кабачков и баклажанов выросла вслед за ростом спроса.

Интересная тенденция наблюдается на рынке чеснока — его цена, наоборот, пошла вниз.

Во фруктовом сегменте доминирует яблоко, которое стабильно пользуется наибольшим спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Более того, украинское яблоко вскоре впервые начнут поставлять в Канаду. Также подорожали груша и слива, тогда как малина подешевела. Арбузы и дыни на рынке встречаются все реже, что тоже ведет к повышению цен.

Для сравнения: год назад в это же время лидером продаж был репчатый лук, а капуста только набирала популярность. Сегодня же она уверенно удерживает позиции самого продаваемого овоща осеннего сезона.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.