"Борщовий набір" дорожчає, а броколі дешевшає: як змінилися ціни на сезонні овочі в Україні

На українських ринках продовжують змінюватися ціни на сезонні овочі.

Білокачанна капуста знову стала лідером продажів, а картопля почала дорожчати. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Експерти зазначають, що пропозиція капусти зростає вже третій тиждень поспіль. Разом із нею активно продаються й інші овочі "борщового набору" — морква, буряк та цибуля. Однак кількість пропозицій щодо картоплі зменшилася, і саме цей продукт подорожчав сильніше за інші.

Тижневий топ найбільш продаваних позицій

Водночас українські фермери наростили поставки цвітної капусти та редьки, що призвело до зниження цін на ці позиції. Броколі також подешевшала, тоді як огірки і помідори продовжують дорожчати вже п'ятий і другий тиждень поспіль відповідно. Солодкий перець став дорожчим, а вартість кабачків і баклажанів зросла слідом за зростанням попиту.

Цікава тенденція спостерігається на ринку часнику — його ціна, навпаки, пішла вниз.

У фруктовому сегменті домінує яблуко, яке стабільно користується найбільшим попитом як усередині країни, так і за її межами. Ба більше, українське яблуко незабаром уперше почнуть постачати до Канади. Також подорожчали груша і слива, тоді як малина подешевшала. Кавуни та дині на ринку зустрічаються дедалі рідше, що теж веде до підвищення цін.

Для порівняння: рік тому в цей самий час лідером продажів була ріпчаста цибуля, а капуста тільки набирала популярності. Сьогодні ж вона впевнено утримує позиції найбільш продаваного овоча осіннього сезону.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.