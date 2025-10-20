В Украине резко сократилось потребление бензина и газа: эксперт назвал причины

С начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась с резким сокращением потребления отдельных видов топлива.

Еще до 2022 года рынок топлива в стране стабильно рос примерно на 5% в год, главным образом за счет дизельного топлива. Развитие инфраструктуры, строительство дорог и крупные проекты способствовали ежегодному приросту потребления дизтоплива примерно на полмиллиона тонн. Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на форуме РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

Однако с началом войны тенденция резко изменилась. В 2022 году зафиксировали спад, затем наблюдалось небольшое восстановление и даже плато, но сейчас снова отмечается снижение потребления. Бензин и дизель в Украине сократились на 16–17%, а рынок сжиженного газа упал почти вдвое — на 46%. Основные причины этого — потеря территорий, миграция населения и снижение экономической активности.

До 2022 года большая часть топлива поступала из России и Беларуси, но сегодня структура импорта кардинально изменилась. Основными поставщиками стали Румыния, Польша, Германия и Литва. Количество стран-поставщиков увеличилось с 24 до 47. По словам Куюна, это позволило Украине создать более диверсифицированный и надежный рынок, полностью независимый от российского топлива. На украинских АЗС теперь можно найти топливо даже из США, Саудовской Аравии и Катара.

Изменились и пути доставки топлива. Ранее почти весь импорт — 98% — проходил по железной дороге. Сегодня поставки осуществляются морем, автотранспортом и железной дорогой, а парк бензовозов вырос с 1,5 до 6 тысяч единиц. В стране также построены новые пункты перевалки топлива на железнодорожных переходах с ЕС.

"Мы диверсифицировали не только географию поставок, но и транспортную структуру. Теперь у нас нет зависимости от железной дороги или портов", — подчеркнул Куюн, добавив, что Украина фактически доказала, что может обходиться без российского топлива.

