В Україні різко скоротилося споживання бензину і газу: експерт назвав причини

Від початку повномасштабного вторгнення Україна зіткнулася з різким скороченням споживання окремих видів палива.

Ще до 2022 року ринок пального в країні стабільно зростав приблизно на 5% на рік, головним чином за рахунок дизельного пального. Розвиток інфраструктури, будівництво доріг і великі проекти сприяли щорічному приросту споживання дизпалива приблизно на півмільйона тонн. Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на форумі РБК-Україна "Енергія, яка тримає Україну".

Однак із початком війни тенденція різко змінилася. У 2022 році зафіксували спад, потім спостерігалося невелике відновлення і навіть плато, але зараз знову відзначається зниження споживання. Бензин і дизель в Україні скоротилися на 16-17%, а ринок скрапленого газу впав майже вдвічі — на 46%. Основні причини цього — втрата територій, міграція населення і зниження економічної активності.

Відео дня

До 2022 року більша частина палива надходила з Росії та Білорусі, але сьогодні структура імпорту кардинально змінилася. Основними постачальниками стали Румунія, Польща, Німеччина та Литва. Кількість країн-постачальників збільшилася з 24 до 47. За словами Куюна, це дало змогу Україні створити більш диверсифікований і надійний ринок, повністю незалежний від російського палива. На українських АЗС тепер можна знайти пальне навіть зі США, Саудівської Аравії та Катару.

Змінилися і шляхи доставки палива. Раніше майже весь імпорт — 98% — проходив залізницею. Сьогодні поставки здійснюються морем, автотранспортом і залізницею, а парк бензовозів зріс з 1,5 до 6 тисяч одиниць. У країні також побудовано нові пункти перевалки палива на залізничних переходах з ЄС.

"Ми диверсифікували не тільки географію поставок, а й транспортну структуру. Тепер у нас немає залежності від залізниці або портів", — підкреслив Куюн, додавши, що Україна фактично довела, що може обходитися без російського палива.

Нагадаємо, на початку липня був прогноз, що в Україні буде зниження цін на бензин і дизельне пальне на тлі зниження світових цін на нафту і рішення ОПЕК+ збільшити видобуток із серпня.

Раніше Фокус досліджував, що буде з цінами на бензин і дизель, і які чинники впливатимуть на них.