Дети-сироты будут получать жилье от государства после 18 лет, – нардеп назвала сроки

В Верховной Раде продолжается работа над поправками к законопроекту №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который призван минимизировать злоупотребления с недвижимостью для льготных категорий населения.

Согласно документу, детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, после завершения пребывания в детских домах или приемных семьях государство в течение месяца будет предоставлять жилье для временного или социального проживания до получения постоянного жилья, сообщила в комментарии УНН народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, при этом за ними сохраняется право на льготные кредиты для строительства собственного жилья.

Парламентарий подчеркнула, что закон закрывает механизмы злоупотреблений, когда квартиры получали те, кто на самом деле в них не нуждался, и обеспечивает справедливый доступ к государственному жилищному фонду для наиболее уязвимых.

Відео дня

Закон №12377: что изменится в жилищной политике государства

Закон №12377 также отменяет приватизацию служебного жилья, вводит новые нормы относительно создания в Украине социального жилья, планирование жилищной политики, цифровизацию и так далее

Специальные положения в законе предусмотрена не только для детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, но также для военнослужащих, Национальной полиции, спасателей ГСЧС.

Для этих категорий в законе предусмотрены отдельные нормы и ссылки на соответствующие акты. Так, для военнослужащих применяется "Закон об особом социальном статусе военнослужащих и членов их семей". Для работников Национальной полиции — "Закон о Национальной полиции". Для спасателей и работников ГСЧС — положения Кодекса гражданской защиты.

"Это как раз для того, чтобы все эти категории, о которых я говорила, имели возможность получать, продолжать получать бесплатное жилье, продолжать пользоваться приватизацией такого жилья и иметь все те привилегии, которые на сегодня эти люди имеют, потому что этот закон — "Об основных принципах жилищной политики", он уже не даст возможности этой бесконечной приватизации, бесконечного получения бесплатного жилья и всех других вещей в сфере жилья, где были постоянные злоупотребления", — заверила Шуляк.

По ее словам, в Украине были зафиксированы случаи, когда жилье бесплатно получали, например, сотрудники МВД, а затем перепродавали его. Новый закон исправит тот момент, когда ресурсы предназначались не по назначению и оставались недоступными для тех, кто в них действительно нуждался.

Напомним, где в Украине самое дорогое и самое дешевое жилье.

Также сообщалось, как переселенцы с низким доходом смогут бесплатно арендовать жилье.