Діти-сироти отримуватимуть житло від держави після 18 років, — нардепка назвала терміни

У Верховній Раді триває робота над поправками до законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики", який покликаний мінімізувати зловживання з нерухомістю для пільгових категорій населення.

Згідно з документом, дітям-сиротам та особам, позбавленим батьківського піклування, після завершення перебування в дитячих будинках або прийомних сім'ях держава протягом місяця буде надавати житло для тимчасового або соціального проживання до отримання постійного житла, повідомила в коментарі УНН народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, при цьому за ними зберігається право на пільгові кредити для будівництва власного житла.

Парламентарій наголосила, що закон закриває механізми зловживань, коли квартири отримували ті, хто насправді їх не потребував, і забезпечує справедливий доступ до державного житлового фонду для найбільш вразливих.

Відео дня

Закон №12377: що зміниться в житловій політиці держави

Закон №12377 також скасовує приватизацію службового житла, вводить нові норми щодо створення в Україні соціального житла, планування житлової політики, цифровізацію тощо.

Спеціальні положення в законі передбачено не лише для дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, а й для військовослужбовців, Національної поліції, рятувальників ДСНС.

Для цих категорій у законі передбачено окремі норми та посилання на відповідні акти. Так, для військовослужбовців застосовується "Закон про особливий соціальний статус військовослужбовців та членів їхніх сімей". Для працівників Національної поліції — "Закон про Національну поліцію". Для рятувальників і працівників ДСНС — положення Кодексу цивільного захисту.

"Це якраз для того, щоб усі ці категорії, про які я говорила, мали змогу отримувати, продовжувати отримувати безоплатне житло, продовжувати користуватися приватизацією такого житла та мати всі ті привілеї, які на сьогодні ці люди мають, бо цей закон — "Про основні засади житлової політики", він уже не дасть можливості цієї безкінечної приватизації, безкінечного отримання безоплатного житла і всіх інших речей у сфері житла, де були постійні зловживання", — запевнила Шуляк.

За її словами, в Україні було зафіксовано випадки, коли житло безоплатно отримували, наприклад, співробітники МВС, а потім перепродували його. Новий закон виправить той момент, коли ресурси призначалися не за призначенням і залишалися недоступними для тих, хто їх дійсно потребував.

Нагадаємо, де в Україні найдорожче і найдешевше житло.

Також повідомлялося, як переселенці з низьким доходом зможуть безкоштовно орендувати житло.