Жилье в Украине: где самые дорогие и дешевые цены на квартиры осенью
В большинстве регионов Украины осенью зафиксирован рост стоимости квадратного метра жилья.
Самым дорогим остается Киев, где средняя цена составляет $1411 за квадратный метр. Об этом говорится в материале издания finance.ua, основанном на данных DIM.RIA.
На рынке новостроек активность застройщиков сохраняется: в сентябре работали 83% отделов продаж, что соответствует показателям июля. В течение месяца в эксплуатацию ввели четыре новых дома (пять секций) — два во Львовской области и по одному в Киевской, Хмельницкой и Волынской.
Самые низкие цены традиционно наблюдаются в регионах прифронтовых, в частности в Сумской и Запорожской областях.
Что касается спроса, то он остается нестабильным. Наибольший рост зафиксирован в Черниговской (+31%) и Кировоградской (+14%) областях. Существенное снижение спроса отмечено в Закарпатье (-11,3%), Сумщине (-11%) и Ивано-Франковщине (-10%).
На вторичном рынке количество объявлений о продаже квартир увеличилось в большинстве регионов. Самый заметный рост произошел в Кировоградской (+38%), Закарпатской (+22%), Николаевской (+21%), Львовской (+18%) и Днепропетровской (+18%) областях.
В то же время в Житомирской области количество предложений резко сократилось — минус 18% по сравнению с августом.
Спрос на вторичное жилье также варьируется в зависимости от региона. Наибольший прирост зафиксирован в Хмельницкой (35%) и Харьковской (24%) областях. Самое ощутимое падение – в Ровенской, где интерес к покупке квартир уменьшился на 19%.
В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры в сентябре составляет 95 тысяч долларов. Самым дорогим остается Печерский район, где аналогичное жилье стоит около 200 тысяч долларов.
Самый бюджетный вариант – Деснянский район, где средняя стоимость квартиры составляет $46,5 тыс.
По данным исследования, активность покупателей в столице постепенно растет, однако соотношение количества объявлений к отзывам остается умеренным – 1:2. Для сравнения: в Винницкой области этот показатель составляет 1:18, в Черновицкой — 1:17, а в Тернопольской — 1:16.
