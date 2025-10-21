Жилье в Украине: где самые дорогие и дешевые цены на квартиры осенью

В большинстве регионов Украины осенью зафиксирован рост стоимости квадратного метра жилья.

Самым дорогим остается Киев, где средняя цена составляет $1411 за квадратный метр. Об этом говорится в материале издания finance.ua, основанном на данных DIM.RIA.

На рынке новостроек активность застройщиков сохраняется: в сентябре работали 83% отделов продаж, что соответствует показателям июля. В течение месяца в эксплуатацию ввели четыре новых дома (пять секций) — два во Львовской области и по одному в Киевской, Хмельницкой и Волынской.

Цены на первичное жилье

Самые низкие цены традиционно наблюдаются в регионах прифронтовых, в частности в Сумской и Запорожской областях.

Что касается спроса, то он остается нестабильным. Наибольший рост зафиксирован в Черниговской (+31%) и Кировоградской (+14%) областях. Существенное снижение спроса отмечено в Закарпатье (-11,3%), Сумщине (-11%) и Ивано-Франковщине (-10%).

Цены на вторичное жилье

На вторичном рынке количество объявлений о продаже квартир увеличилось в большинстве регионов. Самый заметный рост произошел в Кировоградской (+38%), Закарпатской (+22%), Николаевской (+21%), Львовской (+18%) и Днепропетровской (+18%) областях.

В то же время в Житомирской области количество предложений резко сократилось — минус 18% по сравнению с августом.

Спрос на вторичное жилье также варьируется в зависимости от региона. Наибольший прирост зафиксирован в Хмельницкой (35%) и Харьковской (24%) областях. Самое ощутимое падение – в Ровенской, где интерес к покупке квартир уменьшился на 19%.

В Киеве средняя цена однокомнатной квартиры в сентябре составляет 95 тысяч долларов. Самым дорогим остается Печерский район, где аналогичное жилье стоит около 200 тысяч долларов.

Самый бюджетный вариант – Деснянский район, где средняя стоимость квартиры составляет $46,5 тыс.

По данным исследования, активность покупателей в столице постепенно растет, однако соотношение количества объявлений к отзывам остается умеренным – 1:2. Для сравнения: в Винницкой области этот показатель составляет 1:18, в Черновицкой — 1:17, а в Тернопольской — 1:16.

